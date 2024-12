Inteligência Artificial revela as frases que os mentirosos mais dizem

Fazer perguntas ao ChatGPT ou mesmo conversar com ela é algo que muita gente já fez e com isso nasceu uma pergunta bastante peculiar. A inteligência artificial da OpenAI foi questionada sobre as frases que os mentirosos mais dizem. Ao analisar padrões de linguagem, gestos e contextos específicos, esta ferramenta identificou as táticas mais comuns utilizadas pelos trapaceiros para esconder a verdade.

Se você quer pegar um mentiroso, isso é para você

Segundo especialistas em psicologia e comunicação consultados pelo ChatGPT, como Paul Ekman, Pamela Meyer e Aldert Vrij, quem mente costuma recorrer a expressões que buscam desviar a atenção e gerar confusão. Entre as frases mais comuns estão: “Para ser sincero…”, “Não me lembro exatamente…”, “Por que você me acusaria de uma coisa dessas?” e “Não tenho nada a esconder”.

Segundo o próprio ChatGPT, o objetivo do uso dessas expressões é projetar uma imagem de sinceridade e transparência, quando na realidade a informação está sendo ocultada. Além disso, quando as pessoas mentem, muitas vezes tentam mudar de assunto, repetir perguntas ou negar abertamente as acusações, mesmo quando as provas contra elas são claras.

É assim que você pode identificar uma mentira

Conseguir isso não é tão difícil quanto parece. Especialistas apontam que os mentirosos muitas vezes cometem erros ao contar suas histórias, gerando contradições em suas histórias. Além disso, tendem a enfatizar demais a sua honestidade, como se precisassem convencer os outros da sua sinceridade. Outro sinal revelador é evitar perguntas diretas, responder vagamente ou mudar de assunto. Por fim, a linguagem corporal pode nos denunciar: gestos nervosos, falta de contato visual ou postura tensa são indícios comuns de que alguém pode estar escondendo algo.