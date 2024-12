Alerta: 15 aplicativos infectados foram carregados com malware no Android

Recentemente, um vírus perigoso foi divulgado na comunidade de usuários do Android e foi detectado que vários aplicativos foram infectados com o malware SpyLoan, que segundo o aplicativo Mcafee, são aqueles aplicativos que oferecem empréstimos fáceis para ter acesso às suas informações pessoais.

ANÚNCIO

O dinheiro fácil tem seus riscos, e este é um deles

Apesar dos esforços do Google para fortalecer a segurança da sua loja de aplicativos, este novo ataque mostra que não foi suficiente para deter os cibercriminosos. Desmascaradas pelo aplicativo de segurança McAfee, suas investigações em vários aplicativos, principalmente serviços financeiros, foram modificadas para incluir o malware SpyLoan, conhecido por roubar informações confidenciais de dispositivos infectados, como credenciais de login, localização GPS e mensagens de texto.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Como se isso não parecesse suficiente com este vírus, preocupante para os usuários do Google é que esses aplicativos infectados estão disponíveis na loja do Android há muito tempo e com isso milhões de usuários foram afetados. Embora deva ser destacado que em decorrência da viralização, o Google Play agiu e removeu os aplicativos.

O fato de esse malware estar presente em pedidos de empréstimo não é coincidência, já que os hackers aproveitam a necessidade das pessoas de obter dinheiro facilmente para fazer com que baixem os aplicativos e tenham acesso gratuito às informações pessoais dos usuários e as utilizem para cometer fraudes ou extorquir usuários e seus usuários. contatos.

É importante ressaltar que embora o Google Play seja uma loja de aplicativos confiável, ela não é totalmente invulnerável a esses tipos de ataques. Os usuários devem ser cautelosos ao baixar aplicativos, especialmente aqueles que solicitam permissões excessivas ou vêm de desenvolvedores desconhecidos.