Explosão e destruição de espaçonave em imagens: foi capturada por radar

A Agência Espacial Europeia (ESA), graças à sua tecnologia de radar, permitiu testemunhar os últimos momentos do satélite Aeolus, crucial no estudo dos ventos terrestres, antes de explodir após a reentrada na atmosfera e tudo mostrado num vídeo publicado pelo Instituto Fraunhofer na Alemanha

ANÚNCIO

Lançado em 2018, o Aeolus revolucionou o clima espacial ao fornecer dados cruciais sobre os ventos da Terra. Porém, toda missão tem um fim. Depois de ultrapassar em muito a sua vida útil, o satélite iniciou uma descida controlada em direção à Terra.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Embora possa parecer uma explosão aleatória, há muitas pesquisas por trás disso. A ESA concebeu uma manobra complexa para garantir que os restos do satélite caíssem numa área segura. Usando o combustível restante, Éolo foi guiado para uma órbita elíptica que o levaria à desintegração sobre o Oceano Atlântico. Estas manobras não só reduziram significativamente o risco de fragmentos atingirem áreas habitadas, mas também demonstraram a capacidade da agência espacial de controlar o final de uma missão.

As imagens de radar mostram um espetáculo visual impressionante. O Éolo se transforma em uma bola de fogo como resultado do atrito com a atmosfera, oscila e se desintegra lentamente. As cores vibrantes e os movimentos erráticos da nave são uma prova das forças extremas em ação durante a reentrada.

A missão Aeolus não só forneceu dados valiosos para a investigação climática, mas também serviu como teste para futuras missões espaciais.