Enrolar o cabo do celular pode causar sérios problemas: explicamos por quê

O quanto você se preocupa com o carregador do seu celular? Com certeza pouco ou nada e mais, posso apostar que pode até ter sinais de batalha logo antes da entrada que se conecta ao celular por não cuidar dele, dobrá-lo na hora da conexão e simplesmente não tirar cuidado adequado dele. Neste momento com certeza parece um acessório indestrutível, mas na verdade os cabos dos nossos aparelhos são mais delicados do que parecem. Aqui contamos como enrolar o cabo do seu celular pode causar sérios problemas.

ANÚNCIO

Cuide bem, é mais delicado do que parece

À primeira vista, um cabo carregador pode parecer um objeto simples, mas seu interior esconde uma estrutura complexa. Fios finos de cobre, cobertos por uma camada de isolamento, são responsáveis por conduzir a eletricidade da tomada até o nosso aparelho. É esta estrutura delicada que é afetada pelo uso indevido.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Enrolar repetidamente um cabo pode causar vários problemas. Os fios de cobre internos podem quebrar ou deformar, causando carregamento lento ou intermitente. Além disso, a camada de isolamento pode desgastar-se, expondo os fios e aumentando o risco de curto-circuitos.

Um cabo danificado não só limita a eficiência do carregamento, mas também pode representar um perigo. Os curtos-circuitos podem danificar o dispositivo conectado e até causar incêndios. Na pior das hipóteses, um cabo em mau estado pode parar de funcionar completamente, obrigando-nos a substituí-lo.

Proteger o cabo do carregador é mais fácil do que você pensa. Evite enrolá-lo com muita força e no mesmo lugar repetidamente. O ideal é enrolar em espiral, com cuidado e sem tensão. Você também pode usar organizadores de cabos ou envolvê-los em materiais macios para protegê-los.