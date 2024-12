5G agora fica disponível em todo o Brasil

A rede 5G estará acessível em todo o Brasil a partir desta segunda-feira (2/12), conforme informado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Atualmente, 770 cidades já contam com o 5G puro, que beneficia 35 milhões de usuários com velocidade média superior a 300 Mbps, cerca de 13% dos 262 milhões de telefones em uso.

Com a liberação da faixa nos últimos 190 municípios, todos os 5.570 municípios do Brasil terão a possibilidade de acessar essa tecnologia.

A rede 5G pura (chamada de standalone, que opera na faixa de 3,5 GHz) tem hoje em média uma velocidade de 300 Mbps (megabits por segundo), cinco vez maior do que o 4G.

A liberação da faixa de 3,5 GHz, realizada com 14 meses de antecedência, viabiliza a ativação da tecnologia 5G standalone em todo o Brasil, marcando um passo importante para a expansão da infraestrutura digital no país.

Conforme a Anatel, é possível consultar nos dashboards do painel de dados da agência as informações sobre municípios com a faixa de 3,5 GHz já liberada, cidades, bairros, quantidade de estações licenciadas para 5G standalone e aparelhos celulares certificados para uso da tecnologia.