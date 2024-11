Pintura solar: o curioso extra da Mercedes Benz em seus carros elétricos

A Mercedes-Benz está trabalhando para tornar realidade algo que parece saído de um filme de ficção científica: usar energia solar para recarregar seus carros elétricos, por meio de tinta. Durante evento em Stuttgart, na Alemanha, a marca de luxo mostrou avanços que prometem mudar a forma como utilizamos os carros elétricos, esquecendo a tomada graças a uma inovadora camada solar que cobre o veículo.

ANÚNCIO

Carros elétricos que aproveitam a energia do sol

A verdade é que a Mercedes-Benz já tem experiência na incorporação de energia solar nos seus veículos, como é o caso do seu famoso protótipo EQXX, que acrescentou 30 quilômetros extra de autonomia graças a um pequeno painel no teto. Agora, a marca dá um passo além com uma tecnologia que transforma quase toda a carroceria do carro em uma superfície capaz de captar energia solar.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Como funciona? Os “módulos solares” que desenvolveram são tão finos quanto um fio de cabelo humano e tão leves que poderiam ser aplicados como tinta no corpo. De acordo com a Mercedes, esta tecnologia poderia gerar até 7.400 milhas de autonomia adicional por ano em locais ensolarados como Los Angeles. Portanto, se você mora em algum lugar com muito sol, poderá carregar seu carro sem levantar um dedo, mesmo quando ele estiver estacionado.

Além disso, esta solução não fará com que seu carro pareça um painel solar sobre rodas. A tinta à base de nanopartículas permite a passagem de 94% da energia solar, mantendo o design elegante que você esperaria de um Mercedes.

Autos elétricos Assim funciona a pintura solar de Mercedes Benz

Não apenas energia solar: outras inovações para carros elétricos

A energia solar não é a única coisa que a Mercedes-Benz tem em mente. A marca também está desenvolvendo um sistema de freios bastante revolucionário, que elimina peças tradicionais como discos e pastilhas. O engraçado disso é que esse sistema não apenas reduziria o desgaste, mas tornaria os carros elétricos mais leves e aerodinâmicos. O resultado? Mais eficiência e menos manutenção.

Como se não bastasse, também estão trabalhando na otimização das baterias. A Mercedes planeja integrar tecnologia que permita controlar cada célula com mais precisão, o que prolongaria a vida útil das baterias e melhoraria seu desempenho. Isso poderia abrir a porta para designs de carros elétricos ainda mais inovadores.

ANÚNCIO

O futuro já está aqui? Quase…

Embora estes avanços ainda não estejam prontos para atingir os concessionários, a Mercedes-Benz está a pensar fora da caixa para resolver os problemas dos seus carros elétricos de formas que não sejam apenas sustentáveis, mas também estimulantes. A ideia de um carro que se recarrega com o sol e exige menos manutenção parece a realização de um sonho.

Então, se você está pensando em mudar para carros elétricos, a Mercedes está trabalhando para tornar esse salto ainda mais atrativo. Quem sabe? Em breve você poderá dirigir um carro que carrega enquanto está estacionado em sua garagem.