Com esta ferramenta você pode melhorar suas fotos com IA

Os usuários poderão inovar com suas imagens

Ao tirar uma foto de um momento que provavelmente não se repetirá ou de algo muito especial, todos nós já sofremos por capturá-lo da pior maneira possível. Não importa se está desfocado ou desfocado, porque os tempos difíceis já passaram. A inteligência artificial chegou para simplificar a edição de imagens e levar suas fotografias para o próximo nível. Sem precisar ser um especialista em Photoshop, agora você pode obter resultados profissionais em questão de minutos.

ANÚNCIO

Todos nós temos algumas fotos antigas e de baixa qualidade que gostaríamos de ter para sempre e da melhor maneira possível. A IA pode ajudá-lo a recuperar detalhes perdidos e melhorar a resolução. Plataformas como Let’s Enhance e Upscaler oferecem ferramentas intuitivas para aumentar a qualidade de suas imagens sem comprometer a nitidez. Basta fazer upload da sua foto, selecionar o nível de aprimoramento desejado e baixar o resultado final.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Todos nós já tivemos alguém que cruzou nossa foto perfeita ou até quis remover o fundo de uma imagem. Se este for o seu caso, Remove.bg é a ferramenta que você procura. Esta plataforma utiliza algoritmos de inteligência artificial para detectar automaticamente o assunto da imagem e separá-lo do fundo. Basta enviar sua foto e a ferramenta cuidará do resto.

A inteligência artificial desses programas também ajuda você em inúmeras coisas

Aplicar filtros artísticos: transforme suas fotos em obras de arte com um único clique.

Restaurar fotos antigas: remova ruídos, arranhões e manchas de suas fotos antigas.

Criar efeitos especiais: adicione iluminação, sombras e efeitos de profundidade às suas imagens.

Gerar imagens a partir de texto: descreva a imagem desejada e a IA a criará para você.

A edição de fotos está mais fácil e acessível do que nunca graças à inteligência artificial. Com as ferramentas certas e um pouco de prática, você pode transformar suas fotos em lembranças que durarão para sempre.