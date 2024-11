Botões iluminados? Poderá ter essa função no próximo joystick do Playstation

A Sony registrou uma nova patente que pode revolucionar a experiência de jogo em seus controles PlayStation DualSense. São botões de controle iluminados, tecnologia que não só promete um design mais futurista, mas também busca melhorar a acessibilidade aos jogadores.

Esta mudança se soma a uma longa lista de patentes que a empresa registrou recentemente, que vão desde software inovador até hardware projetado para tornar os videogames mais inclusivos.

O que torna esta patente especial?

A patente, publicada em 14 de novembro, descreve um controlador de PlayStation com iluminação integrada em todas as suas fontes de entrada, incluindo joysticks, teclado direcional e botões frontais.

A ideia é que o controlador destaque visualmente os inputs necessários para realizar ações específicas durante o jogo. Por exemplo, se você precisar pressionar um botão específico em um momento crítico, ele acenderá automaticamente, orientando o jogador a encontrá-lo facilmente.

Como funciona?

De acordo com os diagramas incluídos na patente, as luzes seriam acionadas dependendo do contexto do jogo. Numa seção de exploração, os joysticks e o direcional poderiam acender, enquanto em momentos de ação ou diálogo, seriam os botões frontais que se destacariam. Este design pode ser particularmente útil para:

Jogadores iniciantes: Seria mais fácil localizar rapidamente os botões corretos, reduzindo a curva de aprendizado para quem não está familiarizado com o controle.

Jogadores com deficiência visual: Os sinais luminosos melhorariam a visibilidade dos botões, oferecendo uma experiência de jogo mais acessível.

Esta abordagem faz parte de um esforço contínuo da Sony para priorizar a acessibilidade nos seus produtos, área em que tem investido cada vez mais.

Foco na acessibilidade

A Sony conhece bem os avanços na acessibilidade em videogames. Ao longo dos anos, a empresa lançou tecnologias e recursos que visam tornar seus consoles e jogos mais inclusivos. Desde ferramentas de personalização da interface do usuário até controles especializados, a Sony está procurando maneiras de quebrar barreiras e tornar os jogos mais acessíveis a mais pessoas.

Este novo controlador com botões iluminados é outro exemplo desse compromisso. Embora atualmente seja apenas uma patente e não haja garantias de que se tornará um produto final, a sua existência mostra que a empresa está a explorar ativamente formas de melhorar a experiência de jogo para todos.

Quando poderemos ver essa tecnologia?

Tal como acontece com muitas patentes, não há certeza de que esta inovação chegará às lojas. No entanto, o registo desta tecnologia pode ser um sinal de que a Sony está a trabalhar em futuros modelos de controladores DualSense que incorporam recursos avançados de acessibilidade. Poderemos ver mais detalhes nos próximos eventos ou anúncios da empresa, especialmente se essas ideias estiverem alinhadas com a próxima geração de consoles ou periféricos.

Um passo à frente no design de hardware de videogame

Com cada vez mais empresas priorizando a acessibilidade em videogames, projetar controladores mais intuitivos e acolhedores está se tornando uma tendência importante. Embora os fãs tenham que esperar por um anúncio oficial para confirmar se este controlador iluminado chegará ao mercado, o simples facto de a Sony estar a considerar esta ideia é uma boa notícia para a indústria.

Por enquanto, os jogadores interessados em avanços tecnológicos como este vão querer ficar atentos às atualizações da Sony. Se esta tecnologia se tornar realidade, poderá não só melhorar a experiência de jogo para milhões de pessoas, mas também estabelecer um novo padrão em acessibilidade e design de hardware na indústria de videojogos.