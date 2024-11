Um novo e aguardado recurso chegará ao WhatsApp nas próximas semanas

O WhatsApp está lançando um novo recurso que promete tornar as mensagens de voz mais acessíveis e convenientes para todos. O popular aplicativo de mensagens agora permitirá a transcrição automática de áudio para texto, o que facilitará a comunicação em situações em que ouvir uma mensagem não seja uma opção viável.

De acordo com o anúncio oficial, esta funcionalidade estará disponível globalmente nas próximas semanas para usuários de Android e iOS.

Com esse novo recurso, as mensagens de voz serão acompanhadas de uma transcrição do texto que aparecerá logo abaixo da mensagem, ideal para aqueles momentos em que você está em ambientes barulhentos ou simplesmente não pode usar fones de ouvido.

Como funciona e quem pode ver

Este recurso busca equilibrar as vantagens e desvantagens das mensagens de voz. Por um lado, as gravações de áudio são mais fáceis de gravar do que escrever longas conversas, mas podem ser impraticáveis de ouvir em determinadas situações. Com as transcrições, os usuários agora terão o melhor dos dois mundos.

Porém, há uma pequena ressalva: as transcrições só estarão disponíveis para destinatários que tenham o recurso ativado. Isso significa que se você enviar uma mensagem de voz para alguém que não tenha as transcrições habilitadas, esse usuário não conseguirá ver o texto.

O WhatsApp também garante que a privacidade continue sendo uma prioridade. As transcrições são geradas diretamente no aparelho, garantindo que “ninguém mais, nem mesmo o WhatsApp, possa ouvir ou ler suas mensagens pessoais”, segundo o comunicado oficial.

Como ativar as transcrições e quais idiomas estarão disponíveis

O recurso estará desabilitado por padrão, mas os usuários que desejarem habilitá-lo poderão fazê-lo nas configurações do WhatsApp. Para ativá-lo, basta ir até a aba “Bate-papos” nas configurações e selecionar a opção “Transcrições de mensagens de voz”.

Em relação ao suporte a idiomas, haverá diferenças dependendo do sistema operacional que você utiliza. No caso do Android, os idiomas iniciais incluem inglês, português, espanhol, russo e hindi. Os usuários de iOS, por outro lado, terão acesso a uma gama muito mais ampla desde o início.

O WhatsApp prometeu ampliar a lista de idiomas suportados nos próximos meses.

Com esta atualização, o WhatsApp não só facilita a vida de quem recebe mensagens de voz, mas também melhora a acessibilidade e o conforto geral na comunicação. Então, se você é daqueles que sempre diz “não consigo ouvir áudios agora”, essa função será sua aliada no dia a dia.