Cinco mulheres importantes na história da tecnologia

Tecnologia e desenvolvimento. Duas palavras que levaram ao mundo dos cabos e das estradas, ao mundo dos sinais e do espaço sideral. É evidente que nas últimas décadas os avanços tecnológicos foram ainda mais acelerados, aproximando-nos de realidades que apenas imaginávamos na ficção científica. E é neste caminho que as mulheres assumem um novo papel: ainda mais ativo.

ANÚNCIO

Infelizmente, ao longo da história, a empresa de tecnologia é algo tradicionalmente reservado aos homens. Temos até histórias em que as mulheres tiveram que publicar as suas conquistas sob pseudónimos ou nomes dos seus irmãos ou maridos. Neste novo mundo, onde não é mais necessário se esconder, a Fundação Aquae publicou um ranking, uma seleção das 5 mulheres que mais influenciaram a história da tecnologia. Uma espécie de homenagem àqueles que, talvez pela época em que viveram, não receberam os elogios correspondentes ao seu talento.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Em primeiro lugar: lembre-se que agora há uma data

Em 2009, o Ada Lovelace Day (segunda terça-feira de outubro) foi criado para celebrar as conquistas das mulheres nas disciplinas STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). O objectivo não é apenas reivindicar a importância das mulheres na ciência e na tecnologia. Procura também promover a vocação científica entre as mulheres com base nestes modelos.

Ada Lovelace (1815-1852)

Ela é a mãe da programação desde que escreveu o primeiro algoritmo da história.

Desenvolveu a sua atividade durante a era vitoriana, mostrando a possibilidade de trabalhar como profissional e ao mesmo tempo ser mãe. Durante seus estudos foi bolsista de Charles Babbage, criador do computador digital.

ADA LOVELACE Foto: Especial

Mas abandonou os estudos quando se casou e teve filhos, retornando mais tarde para continuar seu caminho de pesquisa. Assim, em 1845 ele inventou a linguagem para descrever algoritmos na máquina que Babbage havia desenvolvido, criando assim a primeira linguagem de programação. De referir que teve que assinar as suas obras com as iniciais A.A.L. por medo de ser censurada por ser mulher.

ANÚNCIO

Angela Ruiz Robles (1895-1975)

Professor que em 1949 criou um procedimento mecânico, elétrico e de pressão de ar para leitura de livros que consistia em folhas com desenhos que se iluminavam ao colocar o dedo sobre eles, revelando um texto educativo. Para isso, contava com um circuito elétrico desenhado por Ruiz. Em 1962 ele patenteou sua Enciclopédia Mecânica, considerada de certa forma um precedente para o primeiro livro eletrônico.

Hedy Lamar (1914-2000)

Ela foi a primeira atriz a aparecer nua em um filme de Hollywood. Hedy Lamar sempre foi conhecida por esse fato. Mas até muito recentemente não foi apontado que ela também foi a inventora da primeira versão do espectro espalhado.

Esta invenção permitiu comunicações sem fio de longa distância usadas hoje para Bluetooth, GPS e Wi-FI. Em 1942, esta importante mulher registrou a patente de um sistema que impedia o rastreamento de torpedos enviados contra a marinha da Alemanha nazista durante a guerra.

. Foto: (Especial)

Evelyn Berezina (1925-2018)

Lembrada como “a mãe dos processadores de texto”, já que em 1968 desenvolveu um processador de texto que simplificou o trabalho de escritório. No ano seguinte fundou a ‘Redactron Corporation’, a primeira empresa a desenvolver processadores de texto. Este produto foi aperfeiçoado durante anos, permitindo que sua empresa crescesse de nove funcionários para quase quinhentos.

Frances Elizabeth Allen (1932-1957)

Frances Elisabeth Allen começou a trabalhar em 1957 para a IBM. Ela foi pioneira no campo de automação de tarefas paralelas e otimização de compiladores na seção de pesquisa da empresa. Em 1989, ela foi nomeada IBM Fellow. Tornar-se a primeira mulher a alcançar este importante reconhecimento dentro de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo é por si só um marco na história da tecnologia. Em 2006, recebeu o Prêmio Turing da Association for Computing Machinery. Mais uma vez, ela foi a primeira mulher a receber o prêmio.

Quem mais você adicionaria a esta lista?