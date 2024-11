Starlink Mini está à venda: você pode ter internet portátil

Com o passar dos anos, a capacidade de se conectar à internet deixou de ser um luxo e se tornou uma necessidade básica em nosso dia a dia. E naquelas áreas onde a fibra óptica ainda não chega, as soluções de satélite apresentam-se como uma alternativa viável. Neste contexto, o Starlink, projeto de Elon Musk, ganhou grande popularidade em todo o mundo.

Uma pequena antena para levar internet para qualquer lugar

Agora, a empresa lançou em diversos países sua nova antena portátil, a Starlink Mini, projetada para oferecer internet de alta velocidade em qualquer lugar. Este dispositivo compacto e resistente às intempéries permite que os utilizadores permaneçam ligados enquanto viajam, seja numa autocaravana ou numa área rural remota.

O kit Starlink Mini, que pesa pouco mais de 6 kg, inclui tudo o que é necessário para instalação: antena, roteador Wi-Fi, cabos e fonte de alimentação. Segundo a empresa, ele é capaz de atingir velocidades de download superiores a 100 Mbps, o que permite videoconferências, streaming e download de arquivos grandes sem problemas.

Uma das vantagens do Starlink Mini é a facilidade de instalação. Basta o usuário conectar os cabos e colocar a antena em um local com visão desimpedida do céu. Além disso, o aplicativo móvel Starlink facilita encontrar o local de instalação ideal.

Quanto aos planos de dados, o Starlink oferece duas opções: Roaming de 50 GB e Roaming Ilimitado. O primeiro é ideal para usuários que necessitam de uma conexão ocasional, enquanto o segundo é pensado para aqueles que necessitam de uma conexão constante, como nômades digitais ou viajantes que trabalham remotamente.

A flexibilidade é outra das características marcantes do Starlink Mini. Os usuários podem pausar e retomar o serviço a qualquer momento, permitindo ajustar o consumo de dados de acordo com suas necessidades. Além disso, o serviço funciona em trânsito, sendo uma opção perfeita para quem viaja em veículos automotores.