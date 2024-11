Robô Optimus da Tesla já está à venda, ou pelo menos um action-figure dele

A empolgação com os robôs humanoides continua a crescer dia a dia. O que seria algo que pensávamos que só veríamos no cinema, a Tesla, sob a visão de Elon Musk, tornou-se num dos principais intervenientes nesta corrida tecnológica. Embora a empresa tenha prometido um robô capaz de realizar tarefas cotidianas em um futuro próximo, por enquanto nos apresenta uma versão mais acessível: um boneco de ação Tesla Optimus Gen 2.

Os primeiros passos antes de um robô real

Esta notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs da robótica e da marca Tesla. A figura de 7 polegadas com mais de 40 peças articuladas promete oferecer uma experiência única de colecionar. No entanto, esta não é a primeira vez que Tesla provoca controvérsia em torno do seu robô humanoide. No passado, era evidente que alguns vídeos promocionais mostravam simulações e não as capacidades reais do protótipo.

Apesar das dúvidas sobre o real desenvolvimento do robô Optimus, a Tesla continua a gerar expectativas e a posicionar-se como uma das empresas mais inovadoras na área da robótica. A figura de ação pode ser vista como um primeiro passo para aproximar o público desta tecnologia e gerar interesse no projeto no longo prazo.

A divisão de robótica da Tesla busca desenvolver um humanoide capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas, desde a fabricação até o cuidado doméstico. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a empresa demonstrou a sua capacidade de inovar e desafiar os limites da tecnologia.

Com o boneco de ação Tesla Optimus Gen 2, a empresa não procura apenas fazer algo pelos colecionadores, mas também manter viva a chama da expectativa em torno do seu ambicioso projeto. Será esta figura de ação o primeiro passo para um futuro em que os robôs humanoides farão parte do nosso dia a dia? Só o tempo dirá.