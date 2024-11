Gemini agora tem a capacidade de ‘lembrar’ coisas. O que isso significa exatamente?

Num passo em direção à personalização avançada, o Google Gemini começou a lançar um novo recurso que permite ao chatbot lembrar detalhes sobre você, como seus interesses, preferências pessoais e aspirações. Esta atualização, disponível para utilizadores com acesso ao Gemini Advanced, promete entregar respostas adaptadas às suas necessidades específicas, marcando uma mudança significativa na forma como interagimos com a inteligência artificial.

Como funciona o novo recurso de memória do Gemini?

De acordo com as últimas notas de lançamento do Gemini, agora você pode compartilhar informações pessoais com o chatbot enquanto conversa, como seus interesses, detalhes sobre seu trabalho, hobbies ou até mesmo restrições alimentares. Por exemplo, se você é vegetariano, pode pedir a Gêmeos que sugira apenas receitas vegetarianas ou que se concentre em soluções específicas relacionadas à sua profissão, como contabilidade.

Além disso, há uma nova página chamada “Informações Salvas”, onde você pode inserir manualmente detalhes relevantes ou visualizar os dados que o chatbot já coletou durante suas conversas. Nessa página, você também pode:

Editar as informações salvas.

Excluir todos os dados que você não deseja mais lembrar.

Ver quando e como o Gemini usa essas informações em suas respostas, pois o bot irá notificá-lo quando suas preferências influenciarem seu comportamento.

Privacidade e controle: quão seguro é?

O Google garante que os usuários tenham controle total sobre as informações que o Gemini armazena. Na página “Informações Salvas”, você pode gerenciar os dados coletados e excluir qualquer coisa a qualquer momento. Isto está alinhado com o compromisso do Google em manter uma abordagem focada na privacidade do usuário, especialmente quando se trata de dados pessoais.

Como acessar a função?

O novo recurso de memória Gemini está disponível exclusivamente para assinantes do Google One AI Premium, no plano Gemini Advanced. Por enquanto, o recurso está limitado ao idioma inglês, mas o Google provavelmente expandirá seu alcance para outros idiomas no futuro.

O Google não é o primeiro a introduzir esta funcionalidade. OpenAI lançou seu próprio recurso chamado Memory for ChatGPT Plus assinantes em abril deste ano. Assim como o Gemini, o ChatGPT pode lembrar detalhes de conversas anteriores, como seus animais de estimação, comidas favoritas ou interesses, para oferecer uma experiência mais personalizada.

Ambos os concorrentes estão agora numa corrida para desenvolver assistentes de IA que não só respondam a perguntas, mas também aprendam e evoluam com o utilizador, oferecendo um nível de interação mais profundo.

O que isso significa para o futuro dos chatbots?

A capacidade de lembrar detalhes pessoais marca um grande avanço na evolução dos chatbots de IA. Agora eles não apenas responderão às dúvidas de forma geral, mas poderão antecipar melhor as necessidades do usuário, criando uma experiência mais personalizada e útil.

No entanto, esta mudança também coloca em destaque o equilíbrio entre personalização e privacidade, um desafio que empresas como a Google e a OpenAI terão de gerir com cuidado.

Por enquanto, se você é usuário do Gemini Advanced, esse recurso pode ser o toque de personalização que você estava esperando, principalmente se você procura recomendações mais relevantes e alinhadas aos seus interesses.