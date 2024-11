Inteligência Artificial cria ketchup feito 100% com tomate: veja como conseguiram? Foto: Getty Images

A inteligência artificial está entrando plenamente em muitos mercados e indústrias, alguns com mais “lógica” do que outros. E pensar que a IA poderia se tornar uma criadora de alimentos não é algo que temos em mente de forma recorrente. Menos, se este produto for um dos mais encontrados na mesa da família: Ketchup.

Precisamente, a NotCo – uma empresa que não se contenta com o óbvio – apresentou a sua nova criação, criada a partir da sua IA chamada Giuseppe: NotKetchup. Este produto promete não só ser uma alternativa, mas uma evolução do clássico molho vermelho que todos conhecemos, pois é feito com tomates chilenos 100% frescos, sem adição de açúcares ou conservantes artificiais.

Por que Ketchup?

Embora o ketchup em si já seja um produto vegetal, a NotCo decidiu colocar sua marca neste molho por um motivo importante. A resposta está no estágio 2.0 da empresa, em que seu foco vai além da simples eliminação de produtos de origem animal. Sua missão atual, dizem eles, é criar alimentos com ótimo sabor e maiores benefícios à saúde, e sua versão de ketchup é um exemplo perfeito dessa nova direção.

Felipe Correa, gerente sênior de marketing do Cone Sul da NotCo, explica melhor: “É uma aposta nova para nós, mas fazemos porque podemos e confiamos em nossa tecnologia. Estamos transformando algo tão cotidiano como o ketchup e tornando-o melhor, tanto pelo sabor quanto pelos ingredientes que traz.”

Uma experiência 100% NotCo

A ideia do NotKetchup não é uma iniciativa isolada. Com o seu lançamento, a NotCo completa uma experiência gastronômica que já inclui outros produtos icônicos da marca, como NotHot Dog e NotMayo. “A partir de agora, nossos consumidores poderão desfrutar de cachorros-quentes 100% NotCo graças ao NotKetchup, NotHot Dog e NotMayo, algo que acreditamos que faz muito sentido e eles vão adorar”, acrescenta Correa.

Com foco no uso de IA para desenvolver produtos que não sejam apenas sustentáveis, mas também deliciosos, a NotCo continua provando que é possível reinventar o dia a dia sem sacrificar o sabor ou a qualidade. E embora já estejamos acostumados a ver inovações no mundo das carnes e laticínios vegetais, é muito interessante ver um produto como o ketchup receber esse tipo de tratamento.