A estrela mais rápida do universo: veja o que foi descoberto pela NASA

Os astrônomos da NASA fizeram uma descoberta cósmica que está deixando a comunidade científica sem palavras: uma estrela de neutrões girando a uma velocidade vertiginosa. Este pequeno mas denso objeto celeste está a desafiar as nossas concepções dos limites da física.

ANÚNCIO

Tão pequena, mas rápido viajando na velocidade da luz

Estrelas de nêutrons são restos extremamente densos de estrelas massivas que explodiram como supernovas. Imagine um objeto com a massa do Sol comprimido numa esfera com apenas 20 quilómetros de diâmetro. A estrela recém-descoberta, catalogada como 4U 1820-30, leva esta densidade a um novo extremo, girando em torno do seu eixo 716 vezes por segundo.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Para colocar esta velocidade em perspectiva, é como se a Terra girasse sobre si mesma mais de 25 mil vezes por dia. Essa rotação ultrarrápida gera uma enorme força centrífuga, que deforma a estrela e a transforma em uma espécie de esfera achatada.

Esta descoberta, feita graças ao telescópio de raios X NICER a bordo da Estação Espacial Internacional, abre novas portas para a compreensão da física das estrelas de nêutrons. Os cientistas acreditam que estes tipos de objetos extremos podem servir como laboratórios naturais para estudar fenômenos como a gravidade e o magnetismo sob condições extremas.

Gaurava K. Jaisawal, astrofísico e principal autor do estudo, destacou a importância desta descoberta: “Esta descoberta dá-nos uma oportunidade única de estudar a física fundamental num ambiente extremo. “Isso nos ajudará a entender melhor como a matéria e a energia se comportam sob condições que não podemos reproduzir na Terra.”

A descoberta de 4U 1820-30 é apenas um exemplo dos muitos mistérios que o universo ainda esconde. À medida que os telescópios e as técnicas de observação se tornam mais sofisticados, podemos esperar descobrir objetos ainda mais exóticos e desafiantes que irão expandir o nosso conhecimento do cosmos.