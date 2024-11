Dicas para prolongar a vida útil da sua televisão

Em casa, a TV é mais do que um simples dispositivo de entretenimento: é uma janela para histórias, eventos, informações e conexão. A tecnologia atual nos permite ter em casa telas de alta resolução e sistemas de imagem avançados, capazes de oferecer experiências cinematográficas no conforto da poltrona.

Porém, como acontece com qualquer dispositivo eletrônico, os devidos cuidados e alguns hábitos de uso podem fazer uma grande diferença na sua durabilidade.

Durante períodos de altas temperaturas, é especialmente importante tomar medidas para proteger a televisão. O calor excessivo, seja do ambiente ou da exposição direta ao sol, pode afetar negativamente seus componentes internos, reduzindo a vida útil deste aparelho.

O usuário é fundamental

“Cada televisão, independente do modelo ou tecnologia que utiliza, precisa de certos cuidados para manter seu desempenho ao longo do tempo. Implementar práticas simples de cuidado, como regular o brilho ou proteger a televisão de fontes de calor, faz uma grande diferença na sua durabilidade”, afirma Isidora Muñoz, Brand Manager Home Entertainment da LG Electronics.

Da LG, dada a sua experiência em televisores, deram-nos algumas dicas práticas para manter o televisor em bom estado e desfrutar do seu desempenho durante anos:

- Ajuste os níveis de brilho e contraste: Para uma imagem de qualidade e menor desgaste do painel, é aconselhável ajustar o brilho e o contraste da televisão de acordo com a luz do ambiente.

Isso otimiza a exibição e, ao mesmo tempo, protege os componentes do sistema de iluminação, evitando carga excessiva nos pixels. Além disso, reduzir o brilho quando não for necessário ajuda a economizar energia e evita o superaquecimento.

- Evite exposição prolongada à energia elétrica: Para proteger os componentes internos, é aconselhável desligar o televisor quando não for utilizado por longos períodos. Isto é especialmente importante em caso de trovoadas, onde picos de tensão podem causar danos elétricos.

A desconexão frequente também reduz o desgaste do sistema eletrônico e ajuda a preservar seu funcionamento ideal.

Outras recomendações

Existem aspectos que têm a ver diretamente com a manutenção dos seus equipamentos, limpeza, atualizações, entre outros.

- Mantenha a tela e a ventilação limpas: O acúmulo de poeira na tela e nas grades de ventilação pode afetar tanto a qualidade da imagem quanto o sistema de refrigeração da televisão. Recomenda-se limpar a tela com pano de microfibra seco, evitando qualquer tipo de produto químico que possa danificar o revestimento.

Da mesma forma, é aconselhável limpar regularmente as áreas de ventilação com um pano macio para facilitar o fluxo de ar e evitar o sobreaquecimento.

- Utilize o modo de economia de energia: A maioria dos televisores atuais inclui uma opção de economia de energia que regula o brilho e otimiza o consumo, prolongando assim a vida útil dos componentes internos.

Esta configuração é ideal para longas sessões de visualização e pode ser encontrada no menu de configurações da TV. Usar o modo de economia de energia não apenas cuida do dispositivo, mas também reduz o consumo de eletricidade.

- Mantenha o software atualizado: A atualização do sistema operacional da TV permite otimizar o desempenho, melhorar a segurança e aproveitar os recursos mais recentes disponíveis no dispositivo.

As atualizações podem ser configuradas para ocorrerem automaticamente ou você pode verificá-las no menu de configurações, garantindo uma operação estável e facilitando o uso de aplicativos e serviços. No caso da LG, seu sistema operacional mais recente é o WebOS 24 que apresenta um design de tela inicial mais otimizado.