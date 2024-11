Há um novo voo de teste: o megafoguete da nave estelar de Elon Musk está pronto

Em meados de outubro, a SpaceX já conseguiu se posicionar nos livros de história do país ao concluir com sucesso o quinto voo de teste do seu foguete Starship. Da plataforma de lançamento em Boca Chica, no Texas, o veículo espacial demonstrou mais uma vez o potencial da empresa de Elon Musk para revolucionar a indústria aeroespacial.

Isto é o que se espera dos novos testes

Um dos resultados mais notáveis deste teste foi a implementação bem-sucedida do sistema de recuperação Mechazilla, que foi projetado para capturar e reutilizar o primeiro estágio do foguete. Esta conquista representa um passo significativo em direção ao objetivo da SpaceX de desenvolver um sistema de lançamento totalmente reutilizável e sustentável.

Porém, a empresa não para por aí. Para o próximo voo de teste, marcado para 18 de novembro, a SpaceX planeja expandir as capacidades da Starship. Entre os objetivos estão o retorno do propulsor ao local de lançamento, a realização de uma nova ignição do motor e a realização de diversos experimentos de proteção térmica. Essas modificações permitirão que os engenheiros coletem dados valiosos para missões futuras e ajustem o design do veículo.

O estágio superior da Starship seguirá uma trajetória semelhante ao voo anterior, fazendo uma queda livre no Oceano Índico. No entanto, algumas novidades serão introduzidas, como a ignição no espaço usando um único motor Raptor e um ângulo de ataque mais acentuado durante a fase final da descida. Essas manobras permitirão à SpaceX avaliar os limites do sistema de controle e obter informações cruciais para futuros perfis de pouso.

Durante o sexto voo de teste, o objetivo é dar um passo adiante, já que a SpaceX irá ultrapassar os limites do que a Starship pode alcançar, realizando vários experimentos de proteção térmica e mudanças operacionais. Experimentos que terão como objetivo gerar uma grande quantidade de dados de voo que serão analisados por engenheiros para melhorar o design do veículo. Além disso, serão avaliados novos materiais secundários de proteção térmica para garantir a segurança do navio durante a reentrada atmosférica.