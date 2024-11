Em breve chega uma nova função no iPhone: impactará chamadas e mensagens

A versão 18.2 do iOS, próxima atualização que chega ao iPhone, promete transformar a forma como os usuários de aparelhos Apple fazem ligações. Esta gigante da tecnologia anunciou que chegará um dos recursos mais solicitados pelos usuários: a possibilidade de definir aplicativos de terceiros como padrão para fazer chamadas e enviar mensagens.

Uma novidade que os usuários solicitaram e também é dada pela regulamentação

Esta novidade não é uma coincidência e na verdade responde às exigências dos utilizadores e até às regulamentações europeias, garantindo maior controlo sobre o dispositivo. Com o iOS 18.2, os usuários poderão escolher entre uma variedade de aplicativos para fazer chamadas, enviar mensagens e navegar na web, em vez de ficarem limitados às opções padrão da Apple.

Esta nova funcionalidade estará disponível na seção “Aplicativos padrão” nas configurações do iPhone. A partir daí, os usuários poderão selecionar o aplicativo que preferem para realizar cada ação, seja uma chamada, uma mensagem ou uma pesquisa na internet.

A decisão da Apple de permitir que os usuários personalizem aplicativos padrão é resultado da pressão da União Europeia e de sua Lei de Mercados Digitais (DMA). Este regulamento procura promover a concorrência e proteger os consumidores, forçando as grandes plataformas tecnológicas a abrir os seus ecossistemas.

Graças ao DMA, os usuários da UE não só poderão escolher aplicativos padrão, mas também terão a opção de remover aplicativos nativos do sistema operacional, como o aplicativo Mensagens ou a App Store. Esta medida representa um marco na personalização de dispositivos iOS.

Com a capacidade de escolher aplicativos de terceiros, os usuários do iPhone poderão aproveitar as vantagens da tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). Aplicativos VoIP, como WhatsApp, Signal ou FaceTime Audio, oferecem chamadas de alta qualidade e, em muitos casos, possuem criptografia ponta a ponta, garantindo a privacidade das conversas.