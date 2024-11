Elon Musk afirma ser um dos 20 melhores jogadores de Diablo 4 do mundo

Quando Elon Musk não está ocupado com ações judiciais relacionadas a Blade Runner, refletindo sobre seu desejo de reestruturar o governo ou discutindo os desafios dos carros autônomos, o magnata bilionário tem um lado inesperado: ele é um jogador inveterado. Com uma conta alternativa no X, sob o nome cyb3rgam3r420, Musk se dedica a compartilhar suas sessões de jogos e clipes de suas conquistas no mundo virtual.

Atualmente sua obsessão é Diablo 4, jogo que ele parece levar muito a sério.

“Um dos Melhores” em Diablo 4, segundo Musk... ou talvez nem tanto?

Recentemente, em entrevista ao podcast de Joe Rogan, este último perguntou a Musk se ele estava entre os “20 melhores do mundo” em Diablo. Após uma breve pausa, Musk admitiu que sim. Ele afirmou ser um dos dois únicos americanos entre os 20 primeiros da tabela de classificação de Diablo 4 na masmorra “The Pit”, junto com outro jogador conhecido como Resistance, que ocupa o primeiro lugar.

Para ser mais específico, esta classificação não se refere ao jogo inteiro, mas a um desafio final que mede a rapidez com que os jogadores conseguem passar por esta difícil masmorra. Embora Musk esteja na 19ª colocação, com o tempo de 2 minutos e 45 segundos, o atual líder o ultrapassou em muito, com o recorde de 1 minuto e 59 segundos. Ainda assim, ainda é uma conquista impressionante no mundo de Diablo 4.

Uma classe poderosa ou habilidade real?

Para cumprir sua passagem no The Pit, Musk utilizou a classe Spiritborn, uma das mais poderosas do jogo no momento. Embora alguns possam argumentar que esta escolha lhe deu uma vantagem, a realidade é que muitos dos jogadores entre os 400 primeiros também usam esta mesma classe, por isso Musk não tem uma vantagem injusta.

No entanto, ainda está longe do primeiro lugar, e não seria surpreendente se a Blizzard, desenvolvedora de Diablo 4, decidisse nerfar a classe Spiritborn no futuro.

Elon Musk e suas reivindicações de grandeza em videogames

Esta não é a primeira vez que Musk afirma estar entre os melhores jogadores de videogame do mundo. Em uma aparição anterior no programa de Rogan, Musk afirmou ter sido um dos melhores jogadores do Quake na época.

No entanto, Dennis “Thresh” Fong, um ícone de atirador e considerado o melhor jogador de Quake da história, foi rápido em desmascarar a afirmação de Musk, comentando que Musk “não era muito bom”, embora “ele ainda seja um OG” (um jogador dos originais). ).

Jogos como Meditação: “Zona Zen” de Musk

Curiosamente, Musk confessou a Rogan que usa videogames como forma de meditação. “Se eu jogar um videogame em dificuldade extrema, tenho que me concentrar completamente no jogo, e isso tem um efeito calmante, meio que me relaxa”, disse Musk. Para ele, os videogames oferecem uma forma de desconectar e focar sua mente longe do estresse da vida real.

Será que Elon alcançará o primeiro lugar?

Embora o tempo de Musk em The Pit, de Diablo 4, seja impressionante, ele ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser alcançar o recorde atual. Mas, com sua dedicação e foco, talvez Musk continue melhorando no jogo e nos surpreendendo no futuro. Embora, é claro, sempre exista a possibilidade de a classe Spiritborn receber um ajuste que tire parte de sua vantagem.

Enquanto isso, Musk continua jogando, compartilhando suas conquistas e, de certa forma, provando que até um dos empreendedores mais ocupados do mundo encontra tempo para relaxar com um bom videogame.