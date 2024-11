Salve-se das ameaças online! No Google Chrome, você poder ativar esta função

Ao longo dos anos, o Google Chrome consolidou-se como o navegador mais popular a nível mundial, que se destaca não só pela sua interface intuitiva e personalização, mas também pelas suas diversas medidas de segurança. Um dos recursos menos conhecidos, mas mais valiosos, é a Navegação segura aprimorada. Este recurso, embora desativado por padrão, oferece uma camada adicional de proteção que pode fazer a diferença entre uma navegação segura e uma experiência repleta de riscos.

Uma forma de se proteger ao alcance de alguns cliques

A Navegação segura aprimorada é uma ferramenta do Google Chrome projetada para proteger os usuários de uma grande variedade de ameaças online que existem hoje. Funciona de forma proativa, analisando em tempo real as páginas web que visitamos, os downloads que fazemos e as extensões que utilizamos. Ao identificar padrões suspeitos, este motor de pesquisa pode alertar-nos sobre potenciais riscos de segurança, tais como websites fraudulentos, downloads maliciosos ou tentativas de phishing.

É importante comentar que, ao ativarmos esta função, autorizamos a Google a analisar os nossos dados de navegação de forma a identificar possíveis ameaças. Estas informações são usadas para melhorar os sistemas de segurança do Google e proteger todos os usuários do Chrome.

Para ativá-lo basta seguir estes 3 passos

Faça login na sua conta do Google: clique no ícone do seu perfil no canto superior direito do Chrome e selecione “Gerenciar sua conta do Google”.

Vá para a seção Segurança: Na sua conta Google, procure a seção “Segurança”.

Ative a navegação segura aprimorada: Role até encontrar a opção “Navegação segura aprimorada para sua conta” e ative-a.

Em um mundo digital cada vez mais perigoso, é essencial ter proteção adicional como a Navegação segura aprimorada do Google Chrome. Esta ferramenta funciona como um escudo digital que nos protege de uma ampla gama de ameaças online, como sites fraudulentos projetados para roubar nossos dados, downloads maliciosos que podem infectar nossos dispositivos e extensões comprometidas que colocam nossa privacidade em risco. Ao ativar esta função, podemos navegar com maior tranquilidade, sabendo que temos uma camada extra de segurança que nos protege das constantes ameaças cibernéticas.