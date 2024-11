Observatório da NASA captura o momento em que o Sol engole o cometa Halloween

Esta ejeção de massa coronal, capturada pelo Solar Dynamics Observatory da NASA, irrompeu no Sol em 31 de agosto de 2012, viajando a mais de 1.300 quilômetros por segundo e enviando radiação para as profundezas do espaço

Nada é impossível para a força, energia e temperatura do Sol. Qualquer objeto que se aproxime muito da estrela massiva terá o mesmo destino do Cometa Halloween, cientificamente conhecido como ATLAS (C/2024 S1).

A rocha espacial, que recebeu o nome de Halloween porque houve a chance de vê-la nesta quinta-feira, foi finalmente consumida pela estrela massiva após chegar muito perto. Basicamente, o Sol engoliu esta rocha espacial que orbitava o nosso sistema planetário.

O evento foi registrado nas câmeras e lentes do Observatório Solar e Heliosférico (SOHO) da NASA. Os cientistas encarregados de analisar e seguir a trilha do cometa Halloween foram ver sua localização e ao perceberem que ele não estava em lugar nenhum, começaram a verificar outros instrumentos.

Eles tiveram uma surpresa chocante quando viram o cometa Halloween consumir-se completamente e desaparecer, depois de se aproximar de 1,2 milhão de quilômetros do Sol. “Ele vaporizou completamente”, disseram os especialistas em um comunicado.

O cometa Halloween era fragmentos de outra rocha

Os especialistas explicam que este cometa desintegrado já era fragmentos de uma rocha antiga. Seu tamanho, praticamente insignificante para o Sol, foi o que o tornou incapaz de suportar o calor da estrela massiva.

O astrônomo que dirige a conta X @ExoPlanetascom explica que existem diversas teorias sobre o ATLAS (C/2024 S1). As afirmações mais sólidas de que esta rocha seria produto de um cometa gigante com mais de 100 km de diâmetro, que se rompeu originalmente há cerca de 2.300 anos, segundo antigos sábios gregos.

Mais tarde, esses fragmentos, também enormes, medindo dezenas de quilômetros de diâmetro, quebraram-se em outros menores durante a Idade Média ao orbitarem o Sol, o que os levou a tocá-lo perigosamente.

Não há dúvida de que o Sistema Solar continua a mudar e evoluir com o passar do tempo. As rochas entram pela periferia do nosso Sistema Solar e outras, como o Cometa Halloween, desaparecem para sempre, deixando-nos com o conhecimento de que o nosso mundo não será como o conhecemos para sempre.