Nova atualização no WhatsApp: as listas de contatos evoluem

2024 está perto do fim e após 11 longos meses, podemos dizer que o ano do WhatsApp será marcado pela grande quantidade de ferramentas que chegaram a este aplicativo que continua inovando e facilitando a vida de seus usuários. Depois de introduzir filtros e a categoria “Favoritos” no início do ano, o popular aplicativo de mensagens instantâneas deu um passo além ao permitir que seus usuários criassem listas personalizadas para organizar seus bate-papos de forma mais eficiente.

Todos os contatos a apenas um clique de distância

Este novo recurso, que adiciona listas predefinidas como “Favoritos” e “Não lidas”, dá aos usuários controle total sobre como agrupar suas conversas. Eles não estarão mais limitados a categorias gerais, mas poderão criar listas temáticas adaptadas às suas necessidades e preferências.

Imagine ter uma lista dedicada para seus bate-papos de trabalho, outra para seus amigos mais próximos, uma para seus grupos familiares ou até mesmo uma para suas conversas mais importantes. As possibilidades são infinitas e dependem unicamente de como cada usuário deseja organizar sua vida digital.

Com esta atualização, este aplicativo de propriedade da Meta busca tornar a experiência de comunicação mais personalizada e menos cansativa. Ao poder segmentar seus chats, você poderá encontrar rapidamente a conversa que procura sem ter que navegar por um grande número de mensagens.

Como se não bastasse, as listas personalizadas permitem aos usuários silenciar seletivamente os grupos de chat, evitando assim interrupções indesejadas em momentos de concentração ou descanso. Por exemplo, você pode silenciar sua lista de grupos de trabalho fora do horário de trabalho para desfrutar de um tempo de inatividade sem distrações.