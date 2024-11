Agora sim, o ChatGPT adiciona uma função com a qual pode competir com o Google

Depois de muito tempo de rumores sobre um possível mecanismo de busca ChatGPT, ele finalmente chegou. Em vez de lançar um novo site chamado “SearchGPT”, como muitos esperavam, a OpenAI simplesmente integrou a função de pesquisa ao site e aos aplicativos ChatGPT existentes. Isso significa que agora você pode pesquisar na web diretamente da plataforma que você já conhece.

Como funciona a pesquisa no ChatGPT?

Quando você interage com o ChatGPT, o assistente perguntará se deve pesquisar na web quando achar que isso lhe trará melhores resultados. Mas se preferir tomar a iniciativa, você também pode iniciar uma busca manualmente a qualquer momento. O recurso de busca está disponível imediatamente para usuários do ChatGPT Plus e ChatGPT Team, que poderão acessá-lo a partir de hoje.

Além disso, os usuários da lista de espera “SearchGPT” também terão acesso. Os assinantes do ChatGPT Enterprise e ChatGPT Edu o receberão nas próximas semanas.

Para ativar a pesquisa, basta olhar a barra de mensagens do ChatGPT e você verá um novo ícone chamado Pesquisar. Clicar nele o colocará no modo de pesquisa na web com ChatGPT, em vez de apenas conversar. É um pouco semelhante aos resumos de IA do Google, mas com uma diferença adicional: após cada trecho de texto, você verá um link para a fonte.

Se você clicar, uma barra lateral com cotações detalhadas será aberta, facilitando a verificação das informações.

Quem tem acesso à pesquisa do ChatGPT?

Se você não está inscrito no ChatGPT Plus ou não entrou na lista de espera do SearchGPT, talvez seja necessário esperar um pouco. A lista de espera está encerrada e a OpenAI indicou que planeja lançar o recurso para todos os usuários gratuitos nos próximos meses.

Uma das características mais interessantes é que o ChatGPT fez parceria com diversas fontes para fornecer informações de diversas categorias, incluindo mapas, previsão do tempo, ações, esportes e notícias. Isso significa que os usuários poderão visualizar mapas exclusivos (não pertencentes ao Google Maps), bem como receber atualizações em tempo real sobre o clima, mercado de ações e eventos esportivos.

A OpenAI afirma que “fez parceria com provedores de notícias e dados para adicionar informações atualizadas e novos designs visuais” nessas áreas, dando apelo adicional à função de pesquisa.

Ameaça ao Google?

Com esta nova capacidade, o ChatGPT pode ser uma ameaça real ao domínio do Google no mercado de buscas. Ao combinar a compreensão da linguagem natural com informações atualizadas da web, o ChatGPT oferece uma experiência de pesquisa que vai além dos resultados tradicionais. Isso pode ser exatamente o que muitos usuários procuravam: respostas detalhadas e precisas com contexto e fontes facilmente acessíveis.