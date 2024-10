Microsoft Photos agora pode aprimorar imagens usando inteligência artificial

A Microsoft continua a aprimorar os recursos de seu aplicativo Fotos, e desta vez o fez com um dos recursos mais esperados pelos usuários do Windows: Super Resolução! Esta nova ferramenta, baseada em inteligência artificial (IA), permitirá melhorar a qualidade de imagens de baixa resolução com apenas alguns cliques, dando nova vida a fotos antigas ou imagens tiradas com câmeras digitais mais antigas.

Super Resolução: oito vezes maior e melhor!

O recurso Super Resolução é perfeito para quem quer dar um up nas suas imagens. Com esta ferramenta, os usuários poderão aumentar a resolução de uma foto em até oito vezes seu tamanho original. Isso é especialmente útil se você tiver fotos de baixa qualidade tiradas com câmeras antigas ou dispositivos desatualizados.

Seja para melhorar uma imagem para fins criativos ou editoriais, ou simplesmente para restaurar fotos antigas, a Super Resolução será a solução ideal.

Este recurso faz parte do ambicioso roteiro de IA da Microsoft para o Windows 11, o que indica que a empresa está apostando alto na integração da inteligência artificial em todos os cantos do seu sistema operacional.

Quem pode usar a Super Resolução?

No entanto, há uma pequena desvantagem. O recurso Super Resolução não estará disponível para todos os computadores. Por utilizar tecnologia avançada de IA, esse recurso será limitado aos chamados PCs Copilot+. São computadores de última geração que possuem um componente especial chamado NPU (Unidade de Processamento Neural), que é responsável pelo processamento da IA, liberando CPU e GPU para outras tarefas.

Por enquanto, não está claro se a Microsoft permitirá que esta tecnologia chegue a outros dispositivos além do Copilot+ no futuro. Se você tiver um time mais tradicional, provavelmente terá que esperar.

Apenas para insiders... por enquanto

Atualmente, o recurso Super Resolução está disponível apenas para membros do programa Windows Insider e apenas em versões prévias do Windows 11. A Microsoft não forneceu detalhes específicos sobre quando estará disponível na versão estável do sistema operacional, mas esperançosamente o fará. chegar em uma atualização futura.

Outras melhorias no aplicativo Fotos

Além do tão aguardado recurso de Super Resolução, a Microsoft introduziu outras melhorias no aplicativo Fotos. Uma das mais notáveis é a incorporação do OCR (Optical Character Recognition), função que permite copiar texto diretamente de uma imagem para a área de transferência. É compatível com Windows 10 e Windows 11, o que é útil para quem precisa extrair informações de imagens ou documentos digitalizados de forma rápida e eficiente.

Também foram adicionadas melhorias no recurso Zoom, bem como a capacidade de abrir imagens com um único clique diretamente da Galeria do Explorador de Arquivos. Essas atualizações, embora mais sutis, melhoram significativamente a experiência de uso do aplicativo Fotos, tornando-o mais ágil e eficiente.

O que mais esperar da IA no Windows 11?

O recurso Super Resolução é apenas uma parte da ampla integração de inteligência artificial no Windows 11. A Microsoft deixou claro que deseja que seu sistema operacional se torne uma referência para ferramentas baseadas em IA. Com mais recursos a caminho, é emocionante ver como essas tecnologias continuarão a transformar a maneira como usamos nossos PCs.

Por enquanto, se você é um Windows Insider e tem um PC Copilot+, já pode experimentar a Super Resolução e dar um novo brilho às suas fotos! Quem disse que imagens antigas tinham que ficar pixeladas para sempre?