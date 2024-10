Por que meu celular está fervendo? E como consertar isso

Hoje em dia os dispositivos móveis estão mais que presentes no dia a dia das pessoas. Portanto, ter um celular que aguente literalmente todas as exigências do usuário é mais do que essencial e, em muitos casos, o trabalho, o entretenimento e as atividades diárias podem prejudicar o cérebro do aparelho, fazendo com que ele comece a esquentar.

Tecnicamente falando, o aquecimento de um aparelho está diretamente relacionado ao seu desempenho. Esse comportamento não afeta apenas seu funcionamento, mas pode reduzir a eficiência da bateria e, em casos extremos, fazer com que o dispositivo seja desligado.

Como qualquer falha, também existe a responsabilidade na forma como o usuário utiliza seu dispositivo. É aí que entra a primeira recomendação: Evite a todo custo deixar seu aparelho exposto a altas temperaturas, ou seja, diretamente ao sol. Isso pode acontecer quando você deixa o celular em locais como o painel do carro, por exemplo.

Outra causa que sem dúvida pode aumentar a temperatura do seu celular está relacionada aos processos que rodam em segundo plano no aparelho. Certifique-se de fechar os aplicativos que você não está usando, especialmente aqueles que consomem muita energia, como jogos ou editores de vídeo. Também é importante que você desligue todas as ferramentas que normalmente não usa, como GPS, Bluetooth ou Wi-Fi.

Na mesma linha, evite usar carregadores que não sejam os originais. Pois bem, estes podem ter baixa qualidade, prejudicando o processo de carregamento e acabando afetando a bateria ao gerar calor. Caso você carregue o celular e perceba mudanças de temperatura, desconecte-o imediatamente e só volte a carregá-lo quando estiver frio.

Se você é daqueles que fica com o celular nas mãos o dia todo, seja trabalhando, editando ou jogando, a melhor recomendação é deixar o aparelho fazer pausas. Ao notar o aumento da temperatura, deixe agir por um tempo para que não haja espaço para danos.

Por fim, lembre-se de manter seu dispositivo atualizado, pois isso o ajudará não apenas a corrigir falhas de segurança, mas também evitará que o dispositivo funcione de forma ineficiente, causando superaquecimento.