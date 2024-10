Qual é o prêmio mais exclusivo da NASA e qual sua relação com o Snoopy?

No mundo da exploração espacial, um dos prêmios mais prestigiados e únicos é o Silver Snoopy Award, um reconhecimento que os próprios astronautas da NASA concedem a quem se destaca na garantia da segurança e do sucesso das missões tripuladas. Mas como esse amado beagle dos quadrinhos se tornou um símbolo fundamental para a NASA?

Em 1968, Snoopy, o famoso cachorro criado por Charles M. Schulz na história em quadrinhos Peanuts, tornou-se o emblema do programa de conscientização sobre segurança em voos espaciais. Snoopy, com sua atitude corajosa e perseverante, foi escolhido como símbolo de comprometimento e qualidade para inspirar os trabalhadores da NASA a seguirem os mais altos padrões.

Desde então, Snoopy apareceu em cartazes motivacionais e, acima de tudo, deu nome a um prêmio muito especial.

O que é o Prêmio Silver Snoopy?

O Silver Snoopy Award é um reconhecimento único dentro da NASA. Não é um prêmio dado a qualquer um. Menos de 1% dos colaboradores recebem-no todos os anos, o que o torna uma distinção de grande prestígio. Além disso, o que o torna ainda mais especial é que é concedido diretamente por um astronauta.

Este prêmio não só recompensa a dedicação e o trabalho excepcional na segurança da missão, mas também simboliza a gratidão dos astronautas para com aqueles que, com os seus esforços, protegem as suas vidas. Ao receber o prêmio, os vencedores recebem um distintivo prateado com a figura do Snoopy vestido de astronauta, que já foi levado ao espaço por uma tripulação.

Snoopy, um viajante espacial

Snoopy não foi apenas um símbolo na Terra, mas também viajou ao espaço várias vezes. Sua primeira missão foi em 1968, quando os astronautas da missão Apollo 8 usaram distintivos do Snoopy durante sua viagem à órbita lunar. Mais tarde, em 1969, o módulo lunar da missão Apollo 10 foi apelidado de “Snoopy”, enquanto o módulo de comando foi batizado de “Charlie Brown”, em homenagem ao companheiro inseparável de Snoopy.

Mais recentemente, em novembro de 2022, Snoopy viajou mais uma vez a bordo da cápsula da missão Artemis I, desempenhando o papel de indicador de gravidade zero enquanto flutuava na espaçonave, diante dos olhos atentos de milhões de espectadores em todo o mundo.

Charles Schulz e sua conexão com a NASA

O próprio Charles M. Schulz desempenhou um papel fundamental no relacionamento entre Snoopy e a NASA. Desde o início, Schulz ofereceu gratuitamente seus desenhos do Snoopy para iniciativas espaciais, chegando a criar uma série de histórias em quadrinhos em que o personagem viajava até a Lua, antecipando o sucesso da Apollo 11. Schulz sempre se orgulhou de sua criação. representará valores tão importantes quanto segurança e dedicação.

Por mais de cinco décadas, Snoopy permaneceu um símbolo cultural da exploração espacial. Desde a sua presença em produtos e brinquedos até à sua aparição em eventos públicos como a Macy’s Parade, o querido beagle continua a ser um lembrete do compromisso da NASA com a segurança e a inovação.