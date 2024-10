GameBoy: estes são os recordes mais curiosos do Guinness que foram alcançados

Em algum momento, todos nós acreditamos que somos os melhores em alguma coisa ou que fazemos coisas que ninguém mais no mundo poderia fazer. Em suma, somos capazes de entrar no Livro dos Recordes do Guinness e assim deixar o nosso feito na história. Assim como pessoas, indústrias e empresas podem fazer parte e o mundo dos videogames não foge à regra. Embora exista o mais comum, como a venda de milhões de cópias, há também outros que fazem parte de um clube peculiar onde a Nintendo está localizada.

Nesse sentido, a consola portátil Game Boy tem-se revelado um terreno fértil para os registos mais inusitados. Desde o seu lançamento, tem sido protagonista de diversas marcas que desafiam os limites do imaginável. Um dos mais marcantes foi a competição para criar as versões maiores e menores deste console portátil.

Em 2016, o belga Ilhan Ünal conquistou o título de dono do maior Game Boy do mundo. Este colossal console, com um metro de altura, 62 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade, é totalmente funcional e pode rodar os cartuchos originais. Um verdadeiro feito de engenharia que desafia as leis da escala.

No entanto, a busca para entrar no livro dos recordes não terminou aí. Pouco depois de Ünal ter estabelecido o seu recorde, o holandês Jeroen Domburg apresentou ao mundo o menor Game Boy já criado. Com apenas 54 milímetros, esse minúsculo console portátil cabe em um chaveiro e conta com diversos jogos pré-instalados. A Domburg conseguiu esse feito selecionando os menores componentes do mercado e realizando um meticuloso trabalho de engenharia.

Embora outros modelos de Game Boy em miniatura tenham surgido desde então, ninguém o superou e o recorde de Domburg ainda permanece. Mas as surpresas não param por aí, já que o Game Boy também deixou sua marca em outras categorias. Em 1999, a Game Boy Camera detinha o título de menor câmera digital do mundo, uma conquista que, embora posteriormente superada, continua a ser uma prova da versatilidade deste icônico console.