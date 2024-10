Inteligência Artificial: piloto compete contra uma IA em avião de combate

Pode ser difícil pensar diretamente em um filme, mas a era dos pilotos de caça como os conhecemos pode mudar completamente. Um avanço recente na tecnologia de inteligência artificial destacou até onde o avanço desta tecnologia pode ir com testes da Força Aérea Edwards onde a IA controlou uma aeronave de combate para demonstrar o potencial das máquinas para superar os humanos no domínio do combate aéreo .

É assim que esta tripulação robótica funciona

Num acontecimento que ficará para a história, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) dos Estados Unidos colocou, em uma ação saída diretamente do ‘Exterminador do Futuro’, um caça F-16 pilotado por uma IA contra um piloto humano. O resultado foi impressionante, mas não difícil de acreditar: a máquina demonstrou superioridade nas manobras e na tomada de decisões, superando até o piloto humano em múltiplas simulações.

Esta conquista foi alcançada graças à aeronave de teste X-62A, uma versão modificada do F-16 especialmente projetada para sistemas complexos de IA. Como extra e para conseguir o seu funcionamento, está equipado com algoritmos de aprendizagem de máquina, o X-62A tem conseguido adaptar-se e evoluir durante o combate, antecipando as ações do piloto humano e tomando decisões em frações de segundo.

Tal como acontece com os novos e desconhecidos avanços feitos pela IA, a sua capacidade de pilotar um caça a jato levanta grandes questões sobre o futuro da guerra aérea. Os pilotos humanos serão substituídos por máquinas no futuro? Especialistas militares afirmam que a IA não se destina a substituir completamente os pilotos, mas sim a complementar as suas competências e permitir-lhes realizar missões mais complexas e perigosas.

No entanto, este avanço tecnológico também levanta preocupações éticas e de segurança. Quem será o responsável se uma IA tomar uma decisão errada que resulte em perdas humanas? Como será garantido que as IAs de combate atuem de forma ética e respeitem as leis internacionais? Estas são questões que precisarão ser abordadas à medida que a tecnologia continua a avançar.