Recursos do WiFi 7, considerado o futuro da internet

A chegada do WiFi 7, oficialmente conhecido como IEEE 802.11be, promete transformar a forma como nos conectamos à Internet, oferecendo melhorias drásticas em velocidade e capacidade em comparação com seus antecessores, WiFi 6 e WiFi 6E.

Este novo padrão foi projetado para atender à crescente demanda por conectividade em um mundo onde os dispositivos estão constantemente conectados à rede.

Uma das características mais notáveis do WiFi 7 é a sua capacidade de atingir velocidades teóricas de até 46 Gbps, uma melhoria significativa em relação aos 9,6 Gbps oferecidos pelo WiFi 6. Esta melhoria é alcançada através da utilização de uma largura de banda máxima de 320 MHz e 4096 MHz. -Modulação QAM, que permite transmitir uma maior quantidade de dados no mesmo espaço.

Estabilidade melhorada

O WiFi 7 não se concentra apenas na velocidade; Também se destaca por reduzir a latência e melhorar a estabilidade das conexões. Esses recursos são essenciais para oferecer experiências imersivas em atividades como streaming, videogames e teletrabalho.

Este novo padrão opera em três bandas: 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz Graças à tecnologia Multi-Link Operation (MLO), os usuários podem aproveitar múltiplas bandas simultaneamente, o que não só aumenta a velocidade, mas também melhora a estabilidade das conexões nos ambientes. onde vários dispositivos estão conectados ao mesmo tempo.

A implementação do WiFi 7 terá repercussões significativas tanto em casa como no ambiente de trabalho. Em casa, os usuários poderão desfrutar de streaming em qualidade 4K e 8K sem interrupções, além de uma experiência de jogo mais fluida e eficiente em aplicativos de realidade aumentada e virtual. Isto é particularmente relevante à medida que tecnologias emergentes, como o Metaverso, se tornam populares.

No contexto empresarial, o WiFi 7 promete melhorar a qualidade das reuniões virtuais e do teletrabalho, eliminando problemas comuns como longas esperas para upload de dados e desconexões durante videoconferências. Sua capacidade de lidar com vários dispositivos conectados simultaneamente facilitará um ambiente de trabalho mais produtivo.