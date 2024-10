O campo magnético de um ímã de geladeira é mais forte do que o da Terra

Podem ter dezenas de funções e se há algo que fica claro, é que os ímãs nos geladeiras são mais do que simples enfeites. Eles servem como lembretes, obras de arte improvisadas e até mesmo como organizadores. Mas, quão verdadeiros são todos esses rumores sobre seus possíveis efeitos negativos? Realmente afetam o consumo elétrico da geladeira? São prejudiciais para os alimentos? Falamos sobre todos esses mitos.

Estes são todos os mitos

Por anos, têm circulado vídeos e artigos alegando que os ímãs na geladeira podem criar campos eletromagnéticos que aumentam o consumo de energia. No entanto, especialistas da Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) negam essa afirmação. De acordo com essa organização, o campo magnético gerado por um ímã é muito fraco para influenciar o funcionamento de um eletrodoméstico como a geladeira.

Outro mito comum é que os ímãs podem afetar os alimentos. Novamente, a ciência nos ajuda a demonstrar que isso é falso. O campo magnético de um ímã não é poderoso o suficiente para atravessar a porta da geladeira e chegar aos alimentos. Na verdade, a única coisa que poderia ser afetada por um campo magnético forte é a tela sensível ao toque de algumas geladeiras, mas isso é muito improvável e os fabricantes tomam medidas para evitá-lo.

Com isso, fica pendente a resolução de uma grande questão: como é possível que um pequeno ímã possa gerar um campo magnético mais forte do que o da Terra? A resposta está na distância. Embora extenso, o campo magnético da Terra enfraquece rapidamente à medida que nos afastamos do núcleo. Um ímã, por sua vez, concentra seu campo magnético em uma área muito menor, tornando-o mais intenso a curta distância.

É importante destacar que o campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do núcleo externo líquido e sua rotação. No entanto, a intensidade desse campo diminui drasticamente à medida que nos afastamos do núcleo. Ao colocar um ímã na geladeira, estamos aproximando um campo magnético concentrado a uma distância muito menor, tornando-o mais forte naquele ponto específico.