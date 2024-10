Você sabia que os astronautas não podem arrotar no espaço?

Estar no espaço não é apenas uma questão de tecnologia avançada e grandes conquistas científicas, mas também de se adaptar às peculiaridades de viver em um ambiente que desafia as normas básicas do nosso corpo

Imagine estar flutuando no espaço, longe da Terra, cercado pelo imenso e escuro vazio do cosmos. A paisagem é impressionante: um tapete infinito de estrelas cintilantes, a curvatura de nosso planeta à distância e a sensação de gravidade zero que permite que seu corpo se mova livremente pela nave espacial; no entanto, apesar de toda a maravilha e admiração de estar no espaço, há algo bastante simples que você não poderá fazer com a mesma facilidade que na Terra: arrotar.

Este simples ato, que passa despercebido no dia a dia e que todos fazemos sem sequer pensar, torna-se uma verdadeira dificuldade quando se está em condições de microgravidade. Mas, por que é tão complicado arrotar no espaço? A resposta tem muito a ver com como nosso corpo funciona na Terra e como esses mecanismos são alterados na ausência de gravidade.

O papel da gravidade no sistema digestivo

Na Terra, sempre que comemos ou bebemos, é normal também ingerirmos ar. Esse ar entra no nosso estômago e, ao acumular-se, desloca-se para a parte superior do estômago graças à gravidade. Com o tempo, esse gás sobe e é liberado na forma de um arroto, expelindo o ar que não tem função alguma no nosso sistema digestivo.

Mas, quando você está em um ambiente de microgravidade, como o espaço, as coisas não são tão simples. Sem a gravidade agindo sobre os líquidos, sólidos e gases em seu corpo, o ar que você engole não pode “subir” para a parte superior do estômago para ser expelido como aconteceria aqui na Terra. Em vez disso, o gás fica preso junto com a comida e os líquidos que você consumiu, misturando-se em uma espécie de “coquetel” dentro do seu estômago. Como resultado, se você tentar arrotar no espaço, em vez de liberar apenas ar, provavelmente acabará expelindo também comida e líquido, em algo que poderia ser descrito como um pequeno “minivômito”. Claramente, isso não seria desejável em uma nave espacial, onde o ambiente é extremamente controlado e onde qualquer pequeno inconveniente poderia causar um grande problema.

As surpresas da microgravidade no corpo humano

Este fenômeno de não conseguir arrotar é apenas uma das muitas surpresas que o corpo humano experimenta ao estar no espaço. A microgravidade não afeta apenas nossa digestão, mas tem efeitos em praticamente todos os sistemas do corpo. Para os astronautas, adaptar-se a este novo ambiente pode ser um verdadeiro desafio.

Por exemplo, em microgravidade, o sentido do paladar muda significativamente. Isso ocorre porque, sem a influência da gravidade, os fluidos corporais tendem a se acumular na parte superior do corpo, o que gera uma sensação de congestão semelhante a ter um resfriado. Como resultado, muitos astronautas relatam que os alimentos no espaço têm um sabor insosso ou muito menos saborosos do que na Terra. Para compensar isso, eles costumam preferir refeições mais picantes ou com sabores fortes que possam estimular suas papilas gustativas. É comum os astronautas adicionarem molho picante às suas refeições ou pedirem alimentos muito condimentados durante sua estadia no espaço.

O impacto nos músculos e nos ossos

Outra mudança significativa é a perda de massa muscular e óssea. Na Terra, nossos corpos estão constantemente lutando contra a gravidade, o que mantém nossos músculos e ossos em boa forma; no entanto, no espaço, essa resistência desaparece e o corpo não precisa se esforçar tanto. Isso faz com que os músculos e ossos comecem a enfraquecer se não forem exercitados regularmente. Por esse motivo, os astronautas devem seguir rigorosos programas de exercícios diários enquanto estão em órbita. Sem essas rotinas, eles poderiam perder até 20% de massa muscular e óssea em apenas alguns meses no espaço, o que tornaria seu retorno à Terra muito complicado.

Para além do arroto: outros desafios digestivos no espaço

Além da impossibilidade de arrotar, o sistema digestivo em geral enfrenta uma série de desafios no espaço. O movimento dos alimentos através do trato digestivo, que normalmente é auxiliado pela gravidade, torna-se mais lento em um ambiente de microgravidade. Isso pode causar problemas como inchaço, constipação e desconforto estomacal.

Dito isto, os astronautas encontraram formas de se adaptar. A NASA e outras agências espaciais trabalharam para desenvolver dietas espaciais que sejam nutritivas, fáceis de digerir e saborosas o suficiente para que os astronautas desfrutem suas refeições apesar das alterações em seu paladar. As refeições no espaço geralmente vêm em embalagens especiais que podem ser aquecidas ou reidratadas, e são projetadas para evitar que as partículas flutuem na cabine, o que poderia ser perigoso.

Curiosidades diárias do espaço

Viver em microgravidade também traz uma série de adaptações em atividades cotidianas que consideramos como garantidas na Terra. Por exemplo, dormir no espaço é um desafio, já que os astronautas não podem se deitar como fariam em uma cama tradicional: em vez disso, dormem em sacos de dormir presos às paredes da nave espacial, para evitar flutuar enquanto dormem. Além disso, eles devem fechar os olhos enquanto flutuam na escuridão completa, algo que pode ser perturbador para aqueles acostumados à estabilidade de uma cama.

Outro desafio inesperado é ir ao banheiro. Os sistemas de vaso sanitário no espaço são projetados para funcionar com ventiladores e sucção, uma vez que sem gravidade, os resíduos não caem naturalmente como na Terra. Este é um aspecto da vida no espaço que, embora não seja muito falado, requer planejamento e tecnologia avançada.

Desafios humanos além da Terra

As adaptações que o corpo humano deve fazer na microgravidade são surpreendentes, e algo tão simples como arrotar pode se tornar uma experiência bastante desagradável. Esses pequenos desafios nos aproximam um pouco mais da realidade do que significa explorar o espaço. No final do dia, estar fora da Terra não é apenas uma questão de tecnologia avançada e grandes conquistas científicas, mas também de se adaptar às peculiaridades de viver em um ambiente que desafia as normas básicas do nosso corpo.