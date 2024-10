O emoji da carinha soprando expressa alívio, relaxamento, gratidão ou facilidade

Esta é a aparência do emoji soprado

Os emojis fazem parte de nossa vida social atualmente, para o bem ou para o mal. Os smileys, diferentes animais, corpos celestes, mãos e outros símbolos gráficos nos permitem nos comunicar muito melhor com outras pessoas nos diversos espaços virtuais que frequentamos hoje em dia.

ANÚNCIO

E embora anteriormente fossem considerados apenas bonitos, o mar de pictogramas que temos no WhatsApp, no Telegram e em outras redes sociais é ideal para expressar felicidade, decepção e outras emoções ao nos comunicarmos com nossos contatos.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

No entanto, mesmo que as saudações geralmente incluam algum desses ícones, existem emojis que geram confusão sobre seu significado. Por isso, há pessoas que acabam usando-os de forma inadequada e, em casos raros, até oposta ao estabelecido no momento de sua criação.

Este é o caso do emoji de carinha amarela soprando que ganhou destaque recentemente. Se você precisa de clareza sobre o que esse símbolo significa, continue lendo, pois a seguir explicamos exatamente o que ele representa para que você possa usá-lo e interpretá-lo corretamente.

O que significa e para que é usado?

A enciclopédia Emojipedia afirma que o emoji soprando na verdade é uma representação de um rostinho “expelindo uma baforada de ar visível” e é usado para “expressar alívio, exaustão ou como um suspiro de decepção ou desgosto” ou “indicar a exalação de fumaça”.

Por sua vez, a informação do site Emojiterra coincide com a bíblia dos pictogramas e afirma que "o design sugere uma liberação de fôlego, que pode simbolizar uma variedade de emoções ou estados como cansaço, alívio, decepção ou satisfação".

‘Rosto exalando’, o nome oficial deste smiley, foi adicionado ao Emoji 13.1 há apenas quatro anos. No entanto, no aplicativo de mensagens do Meta e nos dispositivos Apple, este rostinho amarelo só chegou em 2021.