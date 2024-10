Gmail: diga adeus às senhas do seu e-mail

A era das senhas pode estar chegando ao fim. Google, um dos gigantes tecnológicos mais influentes do mundo, deu um passo significativo em direção a um futuro sem senhas com a introdução das “passkeys”. Esta nova forma de autenticação, mais segura e simples, busca revolucionar a maneira como acessamos nossos serviços online e oferecer alternativas de segurança para os usuários.

É assim que funcionam essas novas chaves de acesso

As "passkeys" ou "chaves de acesso", como são conhecidas em espanhol, são uma alternativa às tradicionais combinações de e-mail e senha. Em vez de lembrar chaves complexas, os usuários podem usar sua impressão digital, reconhecimento facial ou padrão de desbloqueio para acessar suas contas do Google. Uma tecnologia que se baseia em chaves criptográficas armazenadas de forma segura nos dispositivos, tornando-as muito mais resistentes a ataques de hackers.

Da mesma forma, a empresa do famoso buscador anunciou que as "passkeys" se tornarão a opção principal para fazer login em seus serviços, e que a opção de usar senhas será desativada por padrão. Uma decisão abrupta, mas tomada com base na crescente preocupação com a segurança das contas, que estão vulneráveis a serem roubadas, adivinhadas ou reutilizadas em várias plataformas.

Esta nova implementação parece ser uma forte aposta na segurança, por isso, além do Google, outras grandes empresas de tecnologia como a Apple, Microsoft, eBay e Uber adotaram essa nova tecnologia. Até mesmo o WhatsApp se juntará em breve a essa iniciativa. Essa crescente adoção indica que as "passkeys" estão ganhando terreno e podem se tornar o padrão de autenticação em um futuro próximo.

Embora as “passkeys” ofereçam um nível de segurança significativamente maior do que as senhas, é crucial reconhecer que mudar os hábitos de milhões de usuários não é uma tarefa fácil. As senhas têm sido o método de autenticação predominante por décadas e eliminá-las completamente exigirá tempo e esforço.