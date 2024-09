WhatsApp | Gere imagens com a IA do Meta e sua voz

Nos últimos meses, o Meta deu um grande passo na integração da inteligência artificial em nossas vidas cotidianas. A última atualização do WhatsApp permite aos usuários interagir com o chatbot do Meta AI através de notas de voz, avançando significativamente na comunicação digital.

Novidades cheias de IA

Embora tenha começado nos chats, algo bastante inovador, esta atualização irá além de simplesmente receber respostas escritas. Agora, você pode descrever uma imagem com sua voz e a IA gerará uma representação visual. Agora, a imaginação será o seu limite. Essa função transforma o WhatsApp em uma ferramenta criativa, onde as ideias podem tomar forma visual em questão de segundos.

Uma das características mais destacadas desta atualização é a capacidade de personalizar a voz do chatbot. No Meta Connect 2024, o Meta anunciou que os usuários poderão escolher entre diferentes vozes para receber respostas, o que adiciona um toque mais humano às interações.

Para além disso, a inteligência artificial do WhatsApp não só compreende a linguagem falada, mas também consegue interpretá-la visualmente. Pode enviar uma foto e pedir-lhe ajuda para identificar objetos, editar a imagem ou até mesmo gerar novas versões a partir dela.

Estas novas funcionalidades posicionam o aplicativo do Meta como uma plataforma pioneira na integração da inteligência artificial na comunicação diária. Embora ainda estejam em desenvolvimento e possam não estar disponíveis em todas as regiões, representam um grande avanço na forma como nos comunicamos e utilizamos a tecnologia.