O que acontece ao corpo de um astronauta depois de passar um ano no espaço?

Além das manchetes, a histórica viagem de Frank Rubio nos deixa com uma pergunta intrigante: como o corpo humano muda quando passa tanto tempo no espaço?

Desde músculos que se debilitam até mudanças na visão e no sistema imunológico, a microgravidade altera o corpo de formas surpreendentes. Rubio, que superou o recorde anterior dos Estados Unidos de 355 dias no espaço, não é apenas parte de uma elite de astronautas com voos prolongados, mas também forneceu dados valiosos sobre os efeitos do espaço no corpo humano.

Perda muscular e óssea: o preço de flutuar

Sem a constante atração da gravidade, os músculos que normalmente nos mantêm em pé (como os das costas e pernas) começam a atrofiar rapidamente. O resultado? Em apenas duas semanas em órbita, um astronauta pode perder até 20% de sua massa muscular e, em missões mais longas, esse número pode chegar a 30%. O mesmo acontece com os ossos, que sem o esforço de caminhar ou carregar peso, perdem entre 1% e 2% de densidade óssea por mês, aumentando o risco de fraturas.

Mesmo que astronautas como Rubio dediquem pelo menos 2,5 horas diárias a exercícios intensivos usando equipamentos especiais, como uma esteira presa e dispositivos de resistência, o desgaste é inevitável. Novos estudos foram propostos para aumentar as cargas dos exercícios e verificar se isso pode reduzir a perda muscular.

Ver as estrelas (literalmente): a visão e o cérebro no espaço

A visão também é afetada. Na Terra, a gravidade ajuda o sangue a fluir para baixo, mas no espaço, os fluidos tendem a acumular-se na cabeça, o que pode inflamar o nervo óptico. Isso pode fazer com que a visão dos astronautas fique turva e, em alguns casos, as mudanças podem ser permanentes. Além disso, a exposição aos raios cósmicos e partículas solares pode danificar a retina, às vezes fazendo com que os astronautas "vejam" flashes de luz em seus olhos.

Quanto ao cérebro, a microgravidade faz com que algumas conexões neurais se reorganizem, especialmente em áreas responsáveis pelo movimento e equilíbrio. Isso não é tão surpreendente, considerando que no espaço não há "cima" nem "baixo", e os astronautas precisam se adaptar a se mover flutuando.

Micróbios, pele e sistema imunológico

Outra descoberta fascinante é como a vida no espaço afeta a microbiota, essas bactérias e fungos que vivem em nosso intestino e são cruciais para a saúde. Rubio, assim como Scott Kelly (outro astronauta que passou quase um ano na EEI), experimentou mudanças em suas bactérias intestinais. Isso pode ser devido à dieta no espaço, mas também à radiação e à diferente dinâmica de convivência.

Além disso, estar no espaço também sensibiliza a pele. Após seu retorno, Kelly experimentou uma erupção cutânea que durou vários dias, possivelmente devido à falta de estímulo físico ao qual nossa pele está acostumada a receber na Terra.

No que diz respeito ao sistema imunológico, os astronautas experimentam uma leve diminuição nos glóbulos brancos, essenciais para combater infecções, o que está relacionado com a exposição à radiação. No entanto, algo curioso é que os telômeros - essas pequenas ‘tampas’ que protegem nosso DNA - tendem a se alongar no espaço, embora voltem a encurtar rapidamente ao retornar à Terra.

Preparando-nos para missões em Marte

Todo esse conhecimento é fundamental se um dia quisermos enviar humanos a Marte. Uma viagem de ida e volta ao planeta vermelho poderia levar até 1.100 dias, tornando essencial entender como manter o corpo em forma e saudável durante missões de longa duração. A Estação Espacial Internacional tem sido um laboratório perfeito para estudar essas transformações, e os dados de Rubio, juntamente com os de outros astronautas, nos ajudarão a preparar melhor as futuras tripulações que se aventurarem a explorar o espaço profundo.

Embora os astronautas retornem à Terra com grandes sorrisos, como Oleg Kononenko, que agora detém o recorde mundial de 1.111 dias no espaço, o caminho de volta à normalidade física é longo. Depois de passar tanto tempo em órbita, seus corpos precisam de anos para se recuperarem completamente.