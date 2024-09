Atualização do Windows 11 vai integrar melhor o seu computador com o telefone

Windows 11 estaria mirando para alcançar uma maior integração entre o seu PC e o seu smartphone. E para isso, estaria desenvolvendo uma nova função chamada Hand Off. Esta característica foi descoberta por um avaliador do Windows conhecido como @techosarusrex em um tweet recente, após encontrá-la oculta em uma versão beta do Windows 11 (compilação 22635).

ANÚNCIO

Embora ainda esteja em fase preliminar, o Hand Off promete facilitar a transição entre dispositivos, permitindo aos usuários continuar tarefas iniciadas no telefone diretamente em seu PC.

O que é Hand Off e Como Funciona?

Esta função parece estar relacionada com a opção "Continuar do telefone", que a Microsoft já estava testando há alguns meses. De acordo com as capturas de tela compartilhadas no X (anteriormente Twitter), Hand Off permite que os usuários retomem uma atividade que começaram em seu telefone, como a edição de um documento, quando se sentam novamente em frente ao seu PC.

Quando a função estiver ativada, um ícone aparecerá na barra de tarefas do Windows 11, notificando que a atividade pode ser continuada a partir do telefone. Até o momento, apenas o aplicativo OneDrive é compatível com o Hand Off, o que sugere que a funcionalidade ainda está em uma fase inicial de testes.

No entanto, é provável que mais aplicativos recebam suporte no futuro, o que ampliaria o uso dessa característica para outras atividades, como navegação na web ou edição de e-mails.

Integração com Android e iPhone

Um dos aspectos mais interessantes desta função é a sua possível compatibilidade com dispositivos Android e iPhone. Embora a Microsoft ainda não tenha confirmado todos os detalhes, não há razões claras para pensar que a função se limitaria ao Android, o que abre a porta para uma integração mais universal entre o Windows 11 e os smartphones da Apple.

Esta característica é atraente, pois atualmente a Apple tem sua própria versão desse tipo de função, chamada Handoff. No ecossistema da Apple, permite que os usuários mudem de um dispositivo para outro sem interrupções, como começar um e-mail no iPhone e terminá-lo em um Mac.

ANÚNCIO

A Microsoft parece estar apontando para uma experiência semelhante com o Hand Off, mas a grande questão é se sua versão estará vinculada ao OneDrive ou se permitirá uma integração mais ampla com outros serviços de armazenamento e aplicativos.

Como é que o Hand Off se relaciona com "Continuar do Telefone"?

Uma dúvida que ainda persiste é como exatamente o Hand Off se diferencia ou se relaciona com o "Continuar do telefone", uma função que a Microsoft já estava testando. É possível que o Hand Off seja simplesmente um novo nome para essa funcionalidade, ou que ambas as funções estejam destinadas a trabalhar juntas para oferecer uma experiência mais fluida em todas as direções.

Em outras palavras, talvez você não apenas consiga continuar algo em seu PC que começou no seu telefone, mas também retomar atividades do seu telefone que começaram no seu PC.

Um concorrente para o Handoff da Apple?

As semelhanças entre o Hand Off do Windows 11 e o Handoff da Apple são evidentes. No entanto, a abordagem da Microsoft parece oferecer uma maior flexibilidade, especialmente se conseguir integrar mais aplicativos e serviços que não estejam limitados ao seu próprio ecossistema.

Enquanto o Handoff da Apple está intimamente ligado ao iCloud e a dispositivos do mesmo fabricante, a solução da Microsoft pode ser mais aberta, permitindo que os usuários do Windows 11 trabalhem com diferentes telefones e serviços de forma fluida.

A chave para o sucesso do Hand Off será como a Microsoft conseguir ampliar o suporte de aplicativos e serviços além do OneDrive. Se conseguirem uma integração perfeita com outras ferramentas populares, como o Google Drive ou o Dropbox, o Hand Off poderia ser um atrativo importante para os usuários do Windows que buscam uma maior produtividade entre seus dispositivos.