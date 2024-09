Astrônomo amador captura acidentalmente imagens de um satélite espião

Ele não se meteu em problemas, mas esteve perto. Um astrônomo austríaco estava registrando imagens do espaço sideral, quando em seus radares cruzou o caminho de um satélite espião, pertencente a uma das organizações de segurança mais importantes do mundo, o Pentágono, dos Estados Unidos.

O astrônomo se chama Felix Schöfbänker e usou um telescópio Dobsoniano de 14 polegadas para registrar a passagem da sonda espacial USA 290. O satélite chamou a atenção do pesquisador, pois possui um design completamente diferente de outros captados anteriormente e está se movendo em uma órbita distinta da área de naves espaciais ao redor da Terra.

O site Gizmodo relata que o satélite foi lançado em 2019 a bordo de um foguete Delta IV. Na época, foi descrito como "uma carga útil de vigilância de alto segredo pertencente ao Escritório Nacional de Reconhecimento (NRO)", disse a NASA.

Satélite espião Pentagono

A agência espacial norte-americana costuma enviar satélites espiões ao espaço, que são utilizados para segurança nacional e internacional, liderados pelo governo dos Estados Unidos. As sondas mais comuns que enviam são as KH-11, mas esta em particular era diferente, o que chamou a atenção por não estar registrada em nenhum lugar.

A imagem capturada por Schöfbänker mostra um USA 290 com um painel de 5 metros de comprimento. Poderia ser um painel solar, com o qual ele se alimenta de energia para continuar funcionando.

“A minha imagem mostra um design diferente, que não se parece com o típico KH-11. A minha imagem mostra um grande painel retangular de cerca de 5 metros de comprimento”, disse o astrônomo numa entrevista concedida a meios de comunicação internacionais.