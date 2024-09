Quer o modo flores amarelas no WhatsApp? Siga estes 4 passos para ativá-lo

A tradição de dar flores amarelas também pode ser celebrada com uma modalidade no WhatsApp

Oferecer flores amarelas com a chegada da primavera tornou-se uma nova tradição na América Latina nos últimos anos, mas presentear um buquê não é a única maneira de celebrar.

ANÚNCIO

As amantes dessa tendência moderna impulsionada pelas redes sociais também podem celebrar o dia das flores dessa cor ativando o modo flores amarelas no WhatsApp em poucos passos.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Por isso, com o equinócio da primavera no hemisfério sul em 21 de setembro, compartilhamos a seguir o passo a passo para aplicar este modo especial no aplicativo de mensagens.

Como aplicar o modo flores amarelas no WhatsApp?

O truque para ativar este modo só funciona em dispositivos com sistema operacional Android e requer a instalação de um app de terceiros. Se concordar, estes são os passos, de acordo com o Depor.

Passo 1: baixe o ícone de uma flor amarela

Abra o navegador de sua preferência e procure o ícone da flor amarela que mais lhe agradar.

que mais lhe agradar. Baixe a sua favorita em boa qualidade, formato PNG e fundo transparente.

Passo 2: instale o Nova Launcher

Abra a Google Play Store como de costume.

como de costume. Pesquise Nova Launcher e baixe o aplicativo para instalá-lo.

e baixe o aplicativo para instalá-lo. Depois de concluir a instalação, abra-a e decida como deseja que a tela do seu telefone pareça.

Passo 3: defina o Nova Launcher como padrão

Abra o Nova Launcher e toque na barra laranja para defini-la como padrão.

e toque na barra laranja para defini-la como padrão. Pressione onde diz que deseja alterar a camada de personalização.

Passo 4: aplique o modo flores amarelas