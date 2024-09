Estudo aponta que o Twitter/X suspendeu mais contas sob a direção de Elon Musk

Uma das grandes aquisições no mundo da tecnologia foi a de Elon Musk ao comprar o Twitter, sob a promessa de transformar a plataforma em um espaço para a liberdade. No entanto, a realidade parece ser muito diferente.

De acordo com relatórios do AVClub, houve um aumento significativo nas suspensões de contas no Twitter, agora conhecido como X, desde que o magnata assumiu o controle da plataforma.

De acordo com os dados, durante o primeiro semestre de 2024, X suspendeu aproximadamente 5,3 milhões de contas, o que representa um aumento de 307% em comparação com os 1,3 milhões de contas suspensas no segundo semestre de 2021, quando ainda operava como Twitter.

Esta mudança drástica tem gerado preocupação sobre a política de moderação na plataforma. Este aumento nas suspensões é atribuído em parte a uma política mais rigorosa em relação à segurança infantil.

Tolerância 'zero'

A empresa implementou uma política rigorosa que busca eliminar conteúdo relacionado à exploração sexual infantil e à violência física. Essas medidas são projetadas para prevenir a normalização da violência contra menores, mas têm gerado críticas em outros aspectos.

Apesar dos esforços para proteger as crianças, a eficácia dessas medidas tem sido manchada por uma redução drástica nas suspensões relacionadas ao discurso de ódio.

Em 2021, 4,3 milhões de contas foram denunciadas por conteúdo ofensivo e ação foi tomada contra aproximadamente 1 milhão delas. No entanto, o relatório mais recente revela que apenas 2.361 contas foram suspensas por violar as políticas de comportamento odioso no último semestre.

Esta redução de 97,7% gerou críticas sobre a capacidade da plataforma de proteger os usuários, especialmente aqueles pertencentes a grupos vulneráveis. A análise sugere que parte dessa redução pode ser devido a uma redefinição do que constitui discurso de ódio na plataforma.

Desde a chegada de Musk, várias proteções para usuários trans foram eliminadas e as políticas contra a desinformação foram enfraquecidas, levando a um ambiente mais permissivo para conteúdo prejudicial.

De acordo com muitos usuários, com o crescente número de contas suspensas, o desafio para a plataforma reside em equilibrar a segurança infantil com a proteção contra o ódio e a desinformação online.

A direção que X tomar no futuro será crucial para determinar o seu papel na luta contra o conteúdo prejudicial e na proteção dos seus usuários.