Como ativar o ‘modo creme’ no WhatsApp? Apenas leva alguns minutos para configurar

A Meta trabalha de forma perseverante para manter o WhatsApp como líder em mensagens instantâneas, adicionando funções que melhoram a experiência de seus milhões de usuários.

No entanto, a gigante da tecnologia ainda não adicionou nenhuma opção que permita personalizar totalmente as cores da interface ou seu ícone de acordo com as preferências pessoais.

Felizmente, para aqueles que não podem esperar por uma função para modificar a aparência do app, existem alguns truques que ajudam a mudar seu visual, como o ‘modo creme’.

O passo a passo para ativar o ‘modo creme’ no WhatsApp

Se deseja ativá-lo, tudo o que você precisa é um dispositivo com sistema operacional Android, uma boa conexão com a internet e seguir os passos abaixo, de acordo com o jornal peruano Depor.

Passo 1: baixe o New Launcher

Acesse a Google Play Store e procure por New Launcher .

e procure por . Baixe o aplicativo para que comece a ser instalado.

Após concluir a instalação, você poderá começar a usar o app.

Passo 2: defina o New Launcher como camada de personalização

Vá para as Configurações do seu celular.

do seu celular. Clique na seção de Aplicativos e depois pressione em Aplicativos padrão .

e depois pressione em . Ao entrar no Lançador do sistema, escolha a opção New Launcher.

Passo 3: baixe o ícone creme do WhatsApp

Abra o seu navegador favorito e procure o ícone do WhatsApp em cor creme . Você também pode fazer a pesquisa em inglês para obter mais resultados.

. Você também pode fazer a pesquisa em inglês para obter mais resultados. Baixe a imagem que você mais gostar, mas certifique-se de que seja PNG e com fundo transparente.

Passo 4: altere o ícone do WhatsApp para o modo creme