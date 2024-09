Finalmente disponível! Como gravar vídeos enquanto reproduz música no iPhone?

The new iPhone 16 is displayed during an announcement of new products at Apple headquarters Monday, Sept. 9, 2024, in Cupertino, Calif. (AP Photo/Juliana Yamada)

Os utilizadores do iPhone que atualizaram para o iOS 18 agora têm uma nova funcionalidade muito aguardada: a capacidade de gravar vídeos enquanto reproduzem música ou qualquer áudio através do alto-falante do telefone.

Esta descoberta, relatada pelo MacRumors, adiciona uma nova opção criativa para aqueles que desejam adicionar uma trilha sonora aos seus vídeos de forma rápida e simples, sem a necessidade de levar o clipe para um aplicativo de edição. No entanto, a qualidade do áudio capturado pode ser afetada.

A diferença no iOS 18: áudio enquanto grava

Nas versões anteriores do iOS, se estivesse a reproduzir música e abrisse a aplicação da câmara para gravar um vídeo, o áudio parava automaticamente. Mesmo se estivesse usando fones sem fios, a música desaparecia assim que mudava para o modo de vídeo. Mas com a atualização para o iOS 18, este comportamento muda graças a uma nova configuração da câmara que permite que a música ou o áudio continuem a tocar enquanto grava um vídeo.

Como ativar a nova função

Para usar esta nova opção, basta seguir estes simples passos:

Abra o aplicativo de Configurações no seu iPhone.

no seu iPhone. Dirija-se à seção Câmera .

. Selecione Gravar som .

. Ative a opção Permitir reprodução de áudio.

Com esta opção ativada, o iPhone irá manter a reprodução de áudio enquanto você grava um vídeo no aplicativo da câmera. Se a música estiver sendo reproduzida pelo alto-falante do telefone, o microfone captará o som e o gravará em mono junto com o vídeo. É importante notar que se o áudio estiver sendo reproduzido através de fones de ouvido, não será gravado.

Como está a qualidade de áudio?

Embora essa nova função permita gravar vídeos com uma trilha sonora diretamente do iPhone, a qualidade do áudio pode não ser a melhor. Quando o som é reproduzido pelo alto-falante e captado pelo microfone, é gravado em formato mono, o que pode resultar em um áudio menos nítido ou de qualidade inferior.

Por isso, embora seja uma solução rápida e conveniente, aqueles que procuram uma qualidade de som mais alta provavelmente vão querer continuar a usar aplicativos de edição para adicionar faixas de áudio manualmente.

Comparação com QuickTake

Antes do iOS 18, os usuários podiam fazer algo semelhante usando a função QuickTake da câmera, que permite gravar vídeos rapidamente enquanto você está no modo de fotografia. No entanto, essa função estava limitada a uma resolução de 1440p, o que significava que não era possível aproveitar a gravação em 4K oferecida pelo modo de vídeo completo. Com a nova atualização, agora você pode gravar na melhor qualidade de vídeo possível sem perder a música de fundo.

Ideal para vídeos criativos e em movimento

Esta nova funcionalidade será especialmente útil para aqueles que queiram capturar vídeos de dança, sincronizações labiais ou qualquer tipo de ação que envolva música. Embora o uso de um aplicativo de edição de vídeo ainda seja a melhor opção para adicionar uma trilha sonora ou narração com alta qualidade, a atualização do iOS 18 facilita a gravação de vídeos rápidos e divertidos diretamente do iPhone, sem a necessidade de edição adicional.

Se já atualizou o seu iPhone para o iOS 18, convidamo-lo a experimentar esta nova função e explorar as possibilidades criativas que ela oferece.