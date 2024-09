A aposentadoria dos CEOs: até quando Bill Gates e Tim Cook trabalharão?

A longevidade nos cargos de liderança das grandes empresas de tecnologia é um tema recorrente, uma vez que gigantes da indústria como a Apple e a Microsoft têm em suas fileiras grandes líderes influentes que deixaram sua marca em uma era. Mas até quando eles continuarão à frente?

Esta conversa nasce pois recentemente Bill Gates, cofundador da Microsoft, surpreendeu o mundo com declarações anunciando sua intenção de continuar trabalhando nas próximas duas décadas. Isso aos 68 anos, depois de ter deixado a direção executiva da Microsoft aos 44. Destacando que no futuro próximo ele atuará em um papel secundário, limitando-se a contribuir com seu conhecimento e experiência na resolução de problemas globais por meio de sua fundação.

Foi assim que chegamos a Tim Cook, que por sua vez, CEO da Apple, demonstrou uma grande capacidade de liderança ao assumir um cargo cheio de expectativas após a morte de Steve Jobs em 2011. No entanto, aos 63 anos, sua aposentadoria é um tema que tem gerado especulações em várias ocasiões. Apesar disso, Cook continua no comando e recentemente lançou com grande sucesso os novos iPhone 16.

Ao contrário do fundador da Microsoft, que por sua vez esteve à frente por muitos anos, Cook se juntou à Apple em 1998 e ascendeu gradualmente até se tornar CEO. Apesar de ter menos tempo no comando da empresa, Cook demonstrou grande estabilidade e conseguiu manter a Apple como uma das empresas mais valiosas do mundo.

É importante notar que ambos líderes, Gates e Cook, construíram fortunas bilionárias e dedicam grande parte de seu tempo e recursos a causas filantrópicas. Gates, por exemplo, tem concentrado seus esforços em combater doenças, pobreza e mudanças climáticas através da Fundação Bill e Melinda Gates.

O caso de Tim Cook é um pouco diferente, pois ele já começou a preparar o terreno para a sua sucessão. Em uma recente entrevista com ninguém menos que a cantora internacional Dua Lipa, ele revelou que está trabalhando em um plano detalhado para garantir uma transição suave na liderança da Apple. Embora não tenha mencionado nomes específicos, especula-se que Jeff Williams, diretor de operações, e John Ternus, vice-presidente de engenharia de hardware, poderiam ser os principais candidatos para sucedê-lo.