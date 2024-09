O novo ChatGPT está pronto para ser usado e pode ser ativado

Em um 2024 que será marcado pelo avanço avassalador que a inteligência artificial teve, OpenAI revolucionou novamente o mundo da inteligência artificial com o lançamento de seu novo modelo conversacional, GPT-o1. Superando seu sistema antecessor, GPT-4o, essa nova IA estabelece um novo padrão em termos de capacidade de raciocínio e compreensão da linguagem natural.

O agora famoso GPT-01, conhecido como "OpenAI Strawberry", destaca por sua habilidade de pensar antes de responder. Ao contrário de modelos anteriores que geravam respostas quase instantaneamente, este sistema avalia múltiplas opções e escolhe a que melhor se ajusta ao contexto da conversa. Essa característica o torna uma ferramenta inestimável para tarefas que exigem uma análise mais profunda, como a resolução de problemas complexos ou a geração de ideias criativas.

A OpenAI lançou duas versões do GPT-01: uma padrão, projetada para um amplo público de usuários, e outra focada em programação. Ambas as versões oferecem uma experiência de interação mais natural e eficiente. No entanto, é importante lembrar que mesmo com um modelo tão avançado, é fundamental fornecer instruções claras e concisas para obter os melhores resultados.

Para tirar o máximo proveito das capacidades desta nova versão, a OpenAI recomenda manter as instruções simples, permitir que o modelo raciocine por si só e dividir tarefas complexas em partes menores. Além disso, é importante evitar sobrecarregar o chat com excesso de informações.

Foi com o GPT-3 que a OpenAI mais uma vez demonstrou que não tem concorrência quando se trata de IA, bem como sua liderança no campo da inteligência artificial. Esta nova ferramenta tem o potencial de transformar a forma como interagimos com os computadores, abrindo novas possibilidades em áreas como educação, pesquisa e desenvolvimento de software.