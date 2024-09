WhatsApp: o que significa o emoji da chave amarela e quando costuma ser enviado

Milhões de emojis são enviados através das redes sociais e aplicativos de mensagens como WhatsApp todos os dias. Trata-se de uma linguagem internacional que nos permite comunicar de forma breve, rápida e eficaz, economizando tempo e enfeitando nossos textos.

Além disso, eles servem para reforçar qualquer emoção, pensamento ou atividade, pois há um para praticamente tudo o que imaginamos; no entanto, apesar de sua predominância no mundo digital, nem todos os usuários conhecem o significado de cada pictograma nem como usá-los corretamente.

Felizmente, existem consensos sobre esses símbolos que nos ajudam a complementar a ausência de gestos e nuances de voz nos espaços virtuais. Por causa disso, é possível aprender o que esses ícones representam, adicionando dinamismo às mensagens, assim como o emoji de chave.

Se você não conhece seu significado padrão, mas deseja descobri-lo e também quando ele costuma ser usado, está no lugar certo, pois imediatamente, vamos explicar o que este objeto representa.

O que significa o emoji de chave no WhatsApp?

A enciclopédia Emojipedia afirma em seu site que a chave clássica para fechaduras que aparece com um tom de cobre no WhatsApp, com uma cabeça oval e lâmina dentada, é chamada precisamente de ‘Chave’ e foi aceita como parte do Unicode 6.0 em 2010.

Quanto ao seu significado, a renomada ‘bíblia’ dos emojis afirma que este pictograma costuma ser usado em conversas com um “sentido figurado de chave, por exemplo, a chave do sucesso ou ser chave (crucial)”. Também pode “representar chaves digitais em tecnologia de chave pública”.

Emojiterra, outro site dedicado a compilar os significados desses símbolos gráficos, afirma que a chave significa "acesso, segurança e segredos". Além disso, concorda que é frequentemente enviada "metaforicamente para denotar um elemento crucial ou a solução para um problema".

É importante notar que ‘Chave’ foi adicionada ao Emoji 1.0 em 2015, mas só chegou ao app do Meta em 2017. Desde então, praticamente permaneceu inalterada em termos de aparência.