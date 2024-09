Youtube acaba de lançar uma nova funcionalidade para competir com o Discord

Logo do Youtube no celular

O YouTube acabou de apresentar uma nova ferramenta que promete revolucionar a forma como os criadores interagem com suas audiências: Comunidades. Essa nova função, semelhante a um servidor do Discord integrado no canal de um criador, permitirá que os fãs se conectem mais profundamente com seus criadores favoritos e entre si.

O que são as Comunidades do YouTube?

As Comunidades do YouTube são espaços dedicados dentro de cada canal, onde os criadores e seus inscritos podem:

Compartilhar conteúdo: Os fãs podem publicar seus próprios vídeos, fotos e comentários relacionados ao conteúdo do criador.

Os fãs podem publicar seus próprios vídeos, fotos e comentários relacionados ao conteúdo do criador. Interagir: Os criadores e os fãs podem iniciar conversas, responder perguntas e participar de debates sobre temas de interesse comum.

Os criadores e os fãs podem iniciar conversas, responder perguntas e participar de debates sobre temas de interesse comum. Construir uma comunidade: Os fãs podem criar grupos menores dentro da comunidade para discutir temas específicos ou interesses compartilhados.

Como funcionam as Comunidades?

As Comunidades são fáceis de usar e são projetadas para promover a interação. Os criadores podem personalizar suas comunidades estabelecendo regras e moderando as conversas. Os fãs, por sua vez, podem seguir as publicações de outros membros, reagir às mensagens e compartilhar seu próprio conteúdo.

Quais são os benefícios das Comunidades? Em primeiro lugar, uma maior conexão. Os criadores podem construir relacionamentos mais sólidos com seus fãs ao interagir com eles de forma mais direta e pessoal. Por outro lado, os fãs podem criar conteúdo original e compartilhá-lo com a comunidade, enriquecendo assim a experiência de todos.

Da mesma forma, as Comunidades podem aumentar o engajamento dos espectadores e promover a fidelidade ao canal. Mas, principalmente, agora os criadores não precisarão mais usar plataformas externas como o Discord para interagir com seus fãs.

Como se compara com a função Comunidade existente?

É importante não confundir as Comunidades com a função Comunidade existente do YouTube. A função Comunidade anterior limitava-se a permitir que os criadores compartilhassem texto e imagens com seus espectadores, enquanto as novas Comunidades permitem uma interação muito mais rica e dinâmica.

Quando estará disponível? No momento, a função Comunidades está em fase de teste com um grupo seleto de criadores. No entanto, o YouTube planeja ampliar o acesso a mais canais no início de 2025.