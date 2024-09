LinkedIn também entra na moda: está treinando modelos de IA com seus dados

O LinkedIn também entrou na moda. Está treinando modelos de IA com seus dados

Se você é usuário do LinkedIn, é provável que fique surpreso ao saber que a plataforma está utilizando seus dados para treinar modelos de inteligência artificial sem o seu consentimento explícito. Essa prática, que foi recentemente revelada, tem gerado preocupação entre os usuários e colocado em destaque a privacidade de dados nas redes sociais.

Como funciona?

O LinkedIn incluiu uma nova configuração de privacidade que permite aos usuários optarem por não participar do treinamento de modelos de IA. No entanto, essa opção foi introduzida depois que a empresa já havia começado a usar os dados de seus usuários para esse fim.

A plataforma justifica essa prática argumentando que os dados são usados para melhorar seus serviços e oferecer uma experiência mais personalizada. No entanto, muitos usuários se sentem desconfortáveis com a ideia de que seus dados estão sendo usados sem seu consentimento explícito.

Que dados são utilizados?

Os dados que o LinkedIn utiliza para treinar seus modelos de IA incluem informações do seu perfil, publicações, conexões e outras informações que você compartilha na plataforma. Se deseja evitar que o LinkedIn utilize seus dados para treinar modelos de IA, pode seguir estes passos:

Acesse as configurações de privacidade da sua conta.

Procure a opção ‘Dados para a melhoria da IA generativa’.

Desative o interruptor.

O que acontece se eu já compartilhei meus dados?

O LinkedIn esclareceu que desativar esta opção não afetará o treinamento que já tenha sido realizado. No entanto, evitará que seus dados sejam utilizados no futuro. Além de desativar a opção de treinamento de modelos de IA generativos, você também pode preencher o Formulário de objeção ao processamento de dados do LinkedIn para evitar que seus dados sejam utilizados para outras tarefas de aprendizado de máquina.

Agora... Por que é importante? Esta prática do LinkedIn levanta questões importantes sobre a privacidade dos dados nas redes sociais. É fundamental que os usuários estejam cientes de como seus dados são utilizados e tenham controle sobre eles.

Em conclusão, a decisão do LinkedIn de usar os dados de seus usuários para treinar modelos de IA sem seu consentimento explícito gerou um grande debate. É importante que os usuários estejam informados sobre essa prática e tomem as medidas necessárias para proteger sua privacidade.