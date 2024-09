Uma perda milionária para a Intel: o futuro PS6 não usará mais seus chips

Parece que a Intel foi atingida por um golpe importante na indústria de videogames, um que lhe custaria 30 bilhões de dólares. E é que depois de ter acompanhado a PlayStation como parte do hardware do PS5, a empresa teria ficado de fora dos planos para o futuro PlayStation 6.

ANÚNCIO

Será a AMD a marca que se destacou como o fornecedor escolhido para alimentar a próxima geração do PlayStation. De acordo com um recente relatório da Reuters, a empresa superou a Intel na corrida para desenvolver o chip que impulsionará o PlayStation 6. A escolha da AMD não foi uma decisão fácil. Tanto a AMD quanto a Intel apresentaram propostas sólidas, mas no final, vários fatores inclinaram a balança a favor da AMD:

Experiência e compatibilidade: A estreita colaboração entre a AMD e a Sony no PS5 e PS5 Pro gerou uma sinergia que dificilmente poderia ser igualada. A compatibilidade com versões anteriores, um aspecto-chave para a Sony, foi um fator determinante na decisão.

A estreita colaboração entre a AMD e a Sony no PS5 e PS5 Pro gerou uma sinergia que dificilmente poderia ser igualada. A compatibilidade com versões anteriores, um aspecto-chave para a Sony, foi um fator determinante na decisão. Foco nos jogos: A AMD demonstrou um forte compromisso com o mercado de jogos, investindo significativamente no desenvolvimento de suas GPUs e CPUs para consoles e PCs.

A AMD demonstrou um forte compromisso com o mercado de jogos, investindo significativamente no desenvolvimento de suas GPUs e CPUs para consoles e PCs. Ecossistema unificado: A estratégia da AMD de unificar suas arquiteturas gráficas para jogos e data centers (UDNA) oferece à Sony uma solução mais flexível e escalável.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Intel: uma batalha perdida

Por sua vez, a Intel enfrentou uma série de desafios nos últimos anos, incluindo a perda de participação de mercado no segmento de processadores para PC e servidores, bem como problemas de fabricação. Embora a empresa tenha anunciado importantes investimentos para recuperar terreno, não conseguiu convencer a Sony de que era a melhor parceira para o PlayStation 6. A escolha da AMD como fornecedora de chips para o PlayStation 6 tem importantes implicações para os jogadores:

Maior desempenho: Podemos esperar que a PlayStation 6 ofereça um desempenho gráfico e de processamento ainda maior graças às mais recentes tecnologias da AMD.

Podemos esperar que a PlayStation 6 ofereça um desempenho gráfico e de processamento ainda maior graças às mais recentes tecnologias da AMD. Compatibilidade aprimorada: A continuidade com as gerações anteriores do PlayStation facilitará a transição para o novo console.

A continuidade com as gerações anteriores do PlayStation facilitará a transição para o novo console. Inovação: A colaboração entre Sony e AMD poderia resultar em novas características e tecnologias que revolucionem a forma como jogamos.

A batalha dos consoles continua firme

A batalha pelo coração dos consoles está longe de terminar. Com a crescente importância da inteligência artificial e do cloud gaming, podemos esperar que a competição entre a AMD e outros fabricantes de chips se intensifique nos próximos anos. No entanto, por enquanto, a AMD garantiu uma posição de liderança no mercado de consoles, e o PlayStation 6 promete ser uma plataforma de jogos incrivelmente poderosa.