Ex-funcionária da Apple revela que Steve Jobs a demitiu em cinco ocasiões

Andrea ‘Andy’ Cunningham, um personagem crucial na estreia do Macintosh em 1984, revelou uma história incomum sobre sua interação profissional com Steve Jobs. Apesar de ter sido demitida cinco vezes pelo cofundador da Apple, Cunningham afirma que é imensamente grata pela experiência.

A importância de sempre tentar

Andy Cunningham confessa em uma entrevista: “Steve Jobs me demitiu pelo menos umas 5 vezes”. “Meu nome é Andy Cunningham e estou à frente de uma empresa de consultoria de marketing”. A executiva esclarece que essas várias demissões ocorreram enquanto trabalhava na Apple, período durante o qual pôde experimentar de perto a forte pressão e altas expectativas de Jobs como chefe.

Apesar de enfrentar frequentemente um tratamento áspero e ameaças frequentes de demissão, Cunningham conseguiu manter seu cargo graças a uma sólida rede de conexões no setor de tecnologia. “Recebia entre 30 e 40 chamadas semanais da mídia empresarial perguntando que tipo de pessoa você era para empregar”, lembra. Ao perceber a influência de Cunningham, Jobs foi forçado a mantê-la em sua equipe, mas não sem antes testá-la com uma série de desafios.

Cunningham retrata Jobs como um líder que conseguia extrair tanto o melhor quanto o pior das pessoas. “Ele jogava coisas nas pessoas, as insultava, ridicularizava suas roupas”, conta. No entanto, ela afirma que essa forma de liderança, apesar de frequentemente prejudicial, a incentivava a se esforçar mais e a desenvolver novas habilidades. “Felizmente para mim, eu estava entre os primeiros e sou imensamente grata pela experiência, pois agora sou muito mais eficiente no que faço do que seria sem ele”, conclui.

A narrativa da relação entre Cunningham e Jobs é um sinal de que as interações profissionais podem ser complexas e desafiadoras, mesmo quando se trata de líderes com uma visão excepcional. Apesar dos obstáculos, Cunningham conseguiu transformar um episódio adverso em uma oportunidade de crescimento e aprendizado, demonstrando a elasticidade e a tenacidade necessárias para ter sucesso no mundo dos negócios.