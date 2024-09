Assim você pode se comunicar no WhatsApp sem medo de que vejam suas informações

WhatsApp, o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo e que recentemente se tornou propriedade da Meta, nos últimos meses tem buscado se diversificar para se tornar um aplicativo versátil, continuar revolucionando a forma como nos comunicamos e oferecer diversas ferramentas. Entre elas, há uma funcionalidade pouco conhecida, mas extremamente útil: a capacidade de enviar mensagens para si mesmo. Aqui explicamos como você pode começar a usá-la.

Embora possa parecer uma ação sem sentido, enviar mensagens para o seu próprio número de telefone pode se tornar uma ferramenta prática de organização pessoal. Ao transformar o seu chat pessoal em um espaço de armazenamento, você tem acesso a uma espécie de ‘nuvem’ privada a partir de qualquer dispositivo em que tenha o WhatsApp.

Assim você pode criar seu chat pessoal

Existem dois métodos principais para iniciar uma conversa consigo mesmo no WhatsApp:

Pesquisa direta: Nas versões mais recentes do aplicativo, você pode buscar o seu próprio número de telefone na lista de contatos. Ao encontrá-lo, será iniciada uma conversa individual com você mesmo.

Nas versões mais recentes do aplicativo, você pode buscar o seu próprio número de telefone na lista de contatos. Ao encontrá-lo, será iniciada uma conversa individual com você mesmo. Criação de um grupo: Se preferir esta opção, pode criar um grupo com outra pessoa e, uma vez enviada a primeira mensagem, remover essa pessoa do grupo. Desta forma, terá um chat em grupo exclusivo para si.

Imagina ter um assistente pessoal virtual sempre disponível. Seu chat pessoal no WhatsApp pode ser exatamente isso, misturado com a função de Inteligência Artificial. Desde guardar informações importantes para o seu trabalho, como números de telefone e endereços de e-mail, até armazenar aquelas ideias fugazes que surgem no momento em que menos esperas.

Apenas uma ferramenta versátil e segura que permite armazenar todo tipo de arquivos, desde documentos até vídeos, e sincronizá-los em todos os seus dispositivos.