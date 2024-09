Quer mudar o fundo do teclado no WhatsApp? Siga estes 5 passos para conseguir

Existe um truque simples para mudar a aparência do teclado do WhatsApp

O WhatsApp adicionou muitas funções à sua plataforma desde o seu lançamento há mais de uma década, mas as opções para personalizar a aparência do aplicativo continuam sendo limitadas.

No entanto, embora não haja uma maneira oficial de modificar a cor do ícone, por exemplo, existem opções para estilizar outros componentes do aplicativo Meta ao nosso gosto, como o teclado.

Se deseja mudar a aparência deste, mas não sabe como, continue deslizando para descobrir como mudar sua imagem tradicional para uma na tonalidade ou padrão de sua preferência.

Quais são os passos para mudar o estilo do teclado no WhatsApp?

O truque para mudar o estilo do teclado só funciona em dispositivos com sistema Android e não é necessário baixar apps de terceiros. A seguir, explicamos o passo a passo, segundo El Universal.

Passo 1 : entre no aplicativo WhatsApp e inicie uma conversa como de costume.

: entre no aplicativo WhatsApp e inicie uma conversa como de costume. Passo 2 : abra o teclado como se estivesse prestes a escrever uma mensagem, mas não o faça. Em vez disso, toque na opção ‘Configurações’ (o símbolo de engrenagem).

: abra o teclado como se estivesse prestes a escrever uma mensagem, mas não o faça. Em vez disso, toque na opção ‘Configurações’ (o símbolo de engrenagem). Passo 3 : escolha a opção ‘Temas’ e uma janela será aberta com muitas cores e estilos de teclado.

: escolha a opção ‘Temas’ e uma janela será aberta com muitas cores e estilos de teclado. Passo 4 : verifica as opções de personalização disponíveis e escolha a que mais chamar sua atenção.

: verifica as opções de personalização disponíveis e escolha a que mais chamar sua atenção. Passo 5: pressione ‘Personalizar’ coloque a imagem ou cor desejada no fundo do teclado da plataforma de mensagens e pronto.

Desta forma, você terá seu teclado personalizado dentro do aplicativo WhatsApp. Se depois quiser voltar para a aparência padrão do teclado, basta seguir o mesmo passo a passo.

Se também quiser alterar o ícone do aplicativo, você pode tentar truques que exigem a instalação de software de terceiros, como o ‘modo abacaxi’, ‘modo limão’, ‘modo ciano’, entre outros.